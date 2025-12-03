СМИ: США впервые официально проконсультировали НАТО по плану по Украине

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Представитель США при НАТО Мэттью Уитакер на этой неделе впервые официально проконсультировал союзников по альянсу по поводу переговоров касательно плана урегулирования конфликта на Украине, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов альянса.

Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.