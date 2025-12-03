https://ria.ru/20251203/smi-2059452228.html
СМИ: США впервые официально проконсультировали НАТО по плану по Украине
СМИ: США впервые официально проконсультировали НАТО по плану по Украине - РИА Новости, 03.12.2025
СМИ: США впервые официально проконсультировали НАТО по плану по Украине
Представитель США при НАТО Мэттью Уитакер на этой неделе впервые официально проконсультировал союзников по альянсу по поводу переговоров касательно плана... РИА Новости, 03.12.2025
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Представитель США при НАТО Мэттью Уитакер на этой неделе впервые официально проконсультировал союзников по альянсу по поводу переговоров касательно плана урегулирования конфликта на Украине, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов альянса.
"В понедельник... Уитакер впервые официально проинформировал коллег-представителей о переговорах", - говорится в сообщении издания.
Газета напоминает, что этот брифинг состоялся почти две недели спустя после того, как стали появляться в сведения о плане США
по урегулированию на Украине
.
По данным Politico
, некоторые союзники США считают, что Вашингтон
мог бы чаще консультировать их по поводу урегулирования.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия
сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент России Владимир Путин
, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева
, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.