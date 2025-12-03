Венгрия не приемлет план ЕС по отказу от российской нефти, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 3 дек - РИА Новости. Венгрия не приемлет план ЕС по отказу от нефти и газа из РФ, вместе со Словакией ведет подготовку к подаче иска в суд ЕС, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.