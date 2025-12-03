Рейтинг@Mail.ru
Венгрия не приемлет план ЕС по отказу от российской нефти, заявил Сийярто
14:40 03.12.2025 (обновлено: 14:58 03.12.2025)
Венгрия не приемлет план ЕС по отказу от российской нефти, заявил Сийярто
венгрия, в мире, брюссель, петер сийярто, евросоюз, facebook, россия
Венгрия, В мире, Брюссель, Петер Сийярто, Евросоюз, Facebook, Россия
Венгрия не приемлет план ЕС по отказу от российской нефти, заявил Сийярто

Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 3 дек - РИА Новости. Венгрия не приемлет план ЕС по отказу от нефти и газа из РФ, вместе со Словакией ведет подготовку к подаче иска в суд ЕС, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Речь идёт о российском природном газе и сырой нефти, поставки которых в Европу Брюссель хочет запретить... Как только в Брюсселе состоится окончательное голосование по этому решению, мы немедленно оспорим его в суде ЕС. Мы немедленно инициируем судебное разбирательство. Мы уже начали необходимую юридическую работу, она идет", - сказал Сийярто венгерским журналистам в в Брюсселе, трансляция велась в соцсети Facebook*.
Министр сообщил, что проконсультировался со словацким коллегой и они "решили координировать текущую юридическую работу и действовать сообща в рамках разбирательства в суде ЕС".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
