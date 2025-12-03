МИД Сирии: переговоры с Израилем не означают отказ от Голанских высот

БЕЙРУТ, 3 дек - РИА Новости. Переговоры между Дамаском и Израилем не предусматривают отказ Сирии от Голанских высот, говорится в заявлении МИД САР в ответ на резолюцию "Сирийские Голаны", принятую в среду на ГА ООН в Нью-Йорке.

"Участие Сирии в серьезных переговорах по техническим вопросам, которые могут затрагивать ее безопасность, а также безопасность и стабильность региона, не означает отказ от того, что Голаны являются сирийской землей. Это позиция, которую Сирия вновь подтвердила, обеспечив успешную международную поддержку данной резолюции",- написано в заявлении.

Сирийское внешнеполитическое ведомство приветствовало принятие резолюции и выразило благодарность странам, которые ее внесли и поддержали.

МИД Сирии подчеркнул, что "увеличение числа государств, проголосовавших "за", - с 97 в прошлом году до 123 в нынешнем - ясно демонстрирует масштаб поддержки новой Сирии и ее национальной, принципиальной позиции, закрепленной в вопросе оккупированных сирийских Голан".

В заявлении также отмечается, что резолюция отражает активные дипломатические усилия Сирии для полного вывода израильских войск с оккупированных сирийских Голан до линии 4 июня 1967 года, подтверждая недопустимость приобретения территорий силой, незаконность строительства поселений и других израильских действий на оккупированных сирийских Голанах, а также указывает, что Израиль до сих пор не исполнил резолюцию СБ ООН 497. А продолжение оккупации и фактическая аннексия Голан является препятствием на пути к справедливому, всеобъемлющему и прочному миру в регионе.

В среду Генассамблея ООН приняла две резолюции, призвав Израиль вывести войска с оккупированных палестинских территорий и сирийских Голан.

Согласно заявлению Генассамблеи, первая резолюция, касающаяся палестинских территорий, была принята 151 голосом "за", при 11 "против" и 11 воздержавшихся.

Генассамблея подтвердила необходимость срочных коллективных усилий для возобновления достоверных переговоров по всем вопросам окончательного статуса в рамках ближневосточного мирного процесса, призвала к проведению международной конференции в надлежащее время в соответствии с резолюцией СБ ООН 1850 (2008) — для продвижения справедливого, прочного и всеобъемлющего урегулирования.

Вторая резолюция была принята 123 голосами "за" и 7 — "против". В ней Генассамблея подтвердила, что решение Израиля от 14 декабря 1981 года о распространении своих законов, юрисдикции и управления на оккупированные сирийские Голаны является недействительным и должно быть отменено. Организация призвала Израиль возобновить переговоры по сирийскому и ливанскому трекам, соблюдать ранее достигнутые обязательства, а также вывести войска до линии 4 июня 1967 года.