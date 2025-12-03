Рейтинг@Mail.ru
МИД Сирии: переговоры с Израилем не означают отказ от Голанских высот - РИА Новости, 03.12.2025
16:29 03.12.2025
МИД Сирии: переговоры с Израилем не означают отказ от Голанских высот
МИД Сирии: переговоры с Израилем не означают отказ от Голанских высот - РИА Новости, 03.12.2025
МИД Сирии: переговоры с Израилем не означают отказ от Голанских высот
Переговоры между Дамаском и Израилем не предусматривают отказ Сирии от Голанских высот, говорится в заявлении МИД САР в ответ на резолюцию "Сирийские Голаны",... РИА Новости, 03.12.2025
в мире
сирия
израиль
дамаск (город)
биньямин нетаньяху
оон
генеральная ассамблея оон
сирия
израиль
дамаск (город)
в мире, сирия, израиль, дамаск (город), биньямин нетаньяху, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Сирия, Израиль, Дамаск (город), Биньямин Нетаньяху, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
МИД Сирии: переговоры с Израилем не означают отказ от Голанских высот

МИД Сирии: переговоры с Израилем не предусматривают отказ от Голанских высот

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПоселение Бейт Джан на сирийских Голанских высотах
Поселение Бейт Джан на сирийских Голанских высотах - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Поселение Бейт Джан на сирийских Голанских высотах. Архивное фото
БЕЙРУТ, 3 дек - РИА Новости. Переговоры между Дамаском и Израилем не предусматривают отказ Сирии от Голанских высот, говорится в заявлении МИД САР в ответ на резолюцию "Сирийские Голаны", принятую в среду на ГА ООН в Нью-Йорке.
"Участие Сирии в серьезных переговорах по техническим вопросам, которые могут затрагивать ее безопасность, а также безопасность и стабильность региона, не означает отказ от того, что Голаны являются сирийской землей. Это позиция, которую Сирия вновь подтвердила, обеспечив успешную международную поддержку данной резолюции",- написано в заявлении.
Израильский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Восемь израильских самолетов вторглись в пространство Сирии, сообщили СМИ
20 ноября, 19:44
Сирийское внешнеполитическое ведомство приветствовало принятие резолюции и выразило благодарность странам, которые ее внесли и поддержали.
МИД Сирии подчеркнул, что "увеличение числа государств, проголосовавших "за", - с 97 в прошлом году до 123 в нынешнем - ясно демонстрирует масштаб поддержки новой Сирии и ее национальной, принципиальной позиции, закрепленной в вопросе оккупированных сирийских Голан".
В заявлении также отмечается, что резолюция отражает активные дипломатические усилия Сирии для полного вывода израильских войск с оккупированных сирийских Голан до линии 4 июня 1967 года, подтверждая недопустимость приобретения территорий силой, незаконность строительства поселений и других израильских действий на оккупированных сирийских Голанах, а также указывает, что Израиль до сих пор не исполнил резолюцию СБ ООН 497. А продолжение оккупации и фактическая аннексия Голан является препятствием на пути к справедливому, всеобъемлющему и прочному миру в регионе.
В среду Генассамблея ООН приняла две резолюции, призвав Израиль вывести войска с оккупированных палестинских территорий и сирийских Голан.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Нетаньяху объяснил, почему его нужно помиловать без признания вины
30 ноября, 15:51
Согласно заявлению Генассамблеи, первая резолюция, касающаяся палестинских территорий, была принята 151 голосом "за", при 11 "против" и 11 воздержавшихся.
Генассамблея подтвердила необходимость срочных коллективных усилий для возобновления достоверных переговоров по всем вопросам окончательного статуса в рамках ближневосточного мирного процесса, призвала к проведению международной конференции в надлежащее время в соответствии с резолюцией СБ ООН 1850 (2008) — для продвижения справедливого, прочного и всеобъемлющего урегулирования.
Вторая резолюция была принята 123 голосами "за" и 7 — "против". В ней Генассамблея подтвердила, что решение Израиля от 14 декабря 1981 года о распространении своих законов, юрисдикции и управления на оккупированные сирийские Голаны является недействительным и должно быть отменено. Организация призвала Израиль возобновить переговоры по сирийскому и ливанскому трекам, соблюдать ранее достигнутые обязательства, а также вывести войска до линии 4 июня 1967 года.
В декабре 2024 года после смены власти в Сирии премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Нетаньяху подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) занять зону разграничения и контролирующие ее позиции.
Сотрудники Сил внутренней безопасности Сирии в Сувейде - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Израиль готов на соглашение с Сирией в случае отвода войск севернее Дамаска
2 декабря, 18:51
 
В миреСирияИзраильДамаск (город)Биньямин НетаньяхуООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
