Силуанов высказался о влиянии повышения НДС на инфляцию
07:24 03.12.2025 (обновлено: 08:35 03.12.2025)
Силуанов высказался о влиянии повышения НДС на инфляцию
Влияние увеличения НДС с 2026 года на 2 процентных пункта на инфляцию будет меньше 1 процентного пункта, сказал глава Минфина Антон Силуанов. РИА Новости, 03.12.2025
Силуанов высказался о влиянии повышения НДС на инфляцию

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Антон Силуанов
Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Влияние увеличения НДС с 2026 года на 2 процентных пункта на инфляцию будет меньше 1 процентного пункта, сказал глава Минфина Антон Силуанов.
"Нас все расспрашивают, а какое влияние будет на цену от повышения НДС на 2 пункта? Мы говорили, около 1 п.п. Думаю, что возможно будет и меньше", - сказал Силуанов в интервью телеканалу РБК.
Глава Минфина также отметил, что повышение НДС с 2019 году привело к определенному росту цен уже в декабре 2018-го, но сейчас этого нет. Он пояснил, что это следствие жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, и динамика цен находится под контролем.
Минфин России предложил с 2026 года повысить НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров. В их число входят продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.
Зампред Банка России Алексей Заботкин ранее говорил, что повышение НДС до 22% в России может добавить к инфляции 0,6-0,7 процентного пункта.
