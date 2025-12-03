Силуанов высказался о влиянии повышения НДС на инфляцию

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Влияние увеличения НДС с 2026 года на 2 процентных пункта на инфляцию будет меньше 1 процентного пункта, сказал глава Минфина Антон Силуанов.

Минфин России предложил с 2026 года повысить НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров. В их число входят продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.