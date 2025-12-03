https://ria.ru/20251203/sijjarto-2059583753.html
Сийярто объяснил, почему страны Европы мешают украинскому урегулированию
Сийярто объяснил, почему страны Европы мешают украинскому урегулированию
Европейские страны мешают достижению соглашения по украинскому урегулированию и подрывают усилия США, поскольку хотят войны с Россией, это неприемлемо, заявил... РИА Новости, 03.12.2025
Сийярто объяснил, почему страны Европы мешают украинскому урегулированию
Сийярто: страны ЕС мешают урегулированию на Украине, потому что хотят войны с РФ