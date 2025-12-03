Рейтинг@Mail.ru
Сийярто объяснил, почему страны Европы мешают украинскому урегулированию - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:06 03.12.2025 (обновлено: 18:09 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/sijjarto-2059583753.html
Сийярто объяснил, почему страны Европы мешают украинскому урегулированию
Сийярто объяснил, почему страны Европы мешают украинскому урегулированию - РИА Новости, 03.12.2025
Сийярто объяснил, почему страны Европы мешают украинскому урегулированию
Европейские страны мешают достижению соглашения по украинскому урегулированию и подрывают усилия США, поскольку хотят войны с Россией, это неприемлемо, заявил... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T18:06:00+03:00
2025-12-03T18:09:00+03:00
в мире
сша
россия
европа
петер сийярто
дональд трамп
нато
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023903974_0:84:1744:1065_1920x0_80_0_0_a50f40f7ceb482fddbfbc60da982a4e9.jpg
https://ria.ru/20251028/sijjarto-2051336115.html
сша
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023903974_0:0:1744:1308_1920x0_80_0_0_aaa0a2e3035724114f07d6a78de74378.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, европа, петер сийярто, дональд трамп, нато, мирный план сша по украине
В мире, США, Россия, Европа, Петер Сийярто, Дональд Трамп, НАТО, Мирный план США по Украине
Сийярто объяснил, почему страны Европы мешают украинскому урегулированию

Сийярто: страны ЕС мешают урегулированию на Украине, потому что хотят войны с РФ

© Фото : страница Петера Сийярто в соцсетиГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : страница Петера Сийярто в соцсети
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 3 дек - РИА Новости. Европейские страны мешают достижению соглашения по украинскому урегулированию и подрывают усилия США, поскольку хотят войны с Россией, это неприемлемо, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
«

"Мы на 100% поддерживаем миротворческие усилия (президента США) Дональда Трампа, которые могли бы легко увенчаться успехом, если бы европейцы не потратили последние несколько месяцев на их подрыв", - сказал Сийярто венгерским журналистам в Брюсселе по окончании заседания глав МИД стран НАТО, трансляцию вел телеканал М1.

По его словам, европейцы "перерисовывают "красные линии" для украинцев, не позволяя им достичь мирного соглашения, вынуждая украинцев идти на новые жертвы, и делают они это потому, что хотят воевать с Россией".
"По нашему мнению, это неприемлемо. Мы не хотим, чтобы Европа воевала с Россией, мы не хотим, чтобы будущее Европы было связано с войной", - подчеркнул министр.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Сийярто назвал Трампа единственной надеждой на мир
28 октября, 22:10
 
В миреСШАРоссияЕвропаПетер СийяртоДональд ТрампНАТОМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала