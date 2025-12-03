Сийярто объяснил, почему страны Европы мешают украинскому урегулированию

«

"Мы на 100% поддерживаем миротворческие усилия (президента США) Дональда Трампа, которые могли бы легко увенчаться успехом, если бы европейцы не потратили последние несколько месяцев на их подрыв", - сказал Сийярто венгерским журналистам в Брюсселе по окончании заседания глав МИД стран НАТО, трансляцию вел телеканал М1.