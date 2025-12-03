Рейтинг@Mail.ru
Сийярто назвал план ЕС о запрете нефти и газа из России мошенничеством - РИА Новости, 03.12.2025
15:05 03.12.2025
Сийярто назвал план ЕС о запрете нефти и газа из России мошенничеством
Сийярто назвал план ЕС о запрете нефти и газа из России мошенничеством

© AP Photo / Darko Vojinovic Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
© AP Photo / Darko Vojinovic
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 3 дек - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал "диктатом Брюсселя" и мошенничеством план ЕС запретить импорт нефти и газа из России, поскольку это принятие санкции в обход единогласного решения.
"Согласно достигнутому политическому соглашению, они (Еврокомиссия, Совет ЕС и Европарламент - ред.) хотят запретить поставки российского трубопроводного газа в Европу по трубопроводам с сентября 2027 года, а российской нефти с конца 2027 года. Венгрия не может принять и реализовать этот диктат Брюсселя", - сказал Сийярто венгерским журналистам в в Брюсселе, трансляция велась в соцсети Facebook*.

По его словам, это решение поставит под угрозу энергобезопасность Венгрии и Будапешт будет оспаривать его в суде ЕС, поскольку оно "полностью противоречит Договору о Евросоюзе, который гласит, что энергетическая политика находится исключительно в компетенции государств".
"Мы оспорим этот указ в суде, потому что это юридическое мошенничество. Это мошенничество, потому что таким образом вводится санкционная мера, замаскированная под торговую политику. Смысл в том, что для принятия санкций требуется единогласное решение, и поэтому они обходят это и проталкивают этот указ так называемым квалифицированным большинством, как торговое ограничение, это мошенничество", - подчеркнул министр.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Сийярто ответил на призывы к Венгрии отказаться от российской нефти
24 сентября, 17:19
 
