https://ria.ru/20251203/sijjarto-2059524677.html
Сийярто назвал план ЕС о запрете нефти и газа из России мошенничеством
Сийярто назвал план ЕС о запрете нефти и газа из России мошенничеством - РИА Новости, 03.12.2025
Сийярто назвал план ЕС о запрете нефти и газа из России мошенничеством
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал "диктатом Брюсселя" и мошенничеством план ЕС запретить импорт нефти и газа из России, поскольку это принятие санкции в... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T15:05:00+03:00
2025-12-03T15:05:00+03:00
2025-12-03T15:05:00+03:00
в мире
венгрия
россия
европа
петер сийярто
евросоюз
еврокомиссия
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030191178_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_a5a27f80798ef5ed90a79ff6fcfbdde1.jpg
https://ria.ru/20250924/siyyarto-2044088457.html
венгрия
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030191178_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3301997b2bcf35b2de5a4d97ae3a5301.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, россия, европа, петер сийярто, евросоюз, еврокомиссия, европарламент
В мире, Венгрия, Россия, Европа, Петер Сийярто, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент
Сийярто назвал план ЕС о запрете нефти и газа из России мошенничеством
Сийярто назвал план ЕС о запрете нефти и газа из РФ мошенничеством и диктатом
БУДАПЕШТ, 3 дек - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал "диктатом Брюсселя" и мошенничеством план ЕС запретить импорт нефти и газа из России, поскольку это принятие санкции в обход единогласного решения.
«
"Согласно достигнутому политическому соглашению, они (Еврокомиссия, Совет ЕС и Европарламент - ред.) хотят запретить поставки российского трубопроводного газа в Европу по трубопроводам с сентября 2027 года, а российской нефти с конца 2027 года. Венгрия не может принять и реализовать этот диктат Брюсселя", - сказал Сийярто венгерским журналистам в в Брюсселе, трансляция велась в соцсети Facebook*.
По его словам, это решение поставит под угрозу энергобезопасность Венгрии и Будапешт
будет оспаривать его в суде ЕС, поскольку оно "полностью противоречит Договору о Евросоюзе, который гласит, что энергетическая политика находится исключительно в компетенции государств".
"Мы оспорим этот указ в суде, потому что это юридическое мошенничество. Это мошенничество, потому что таким образом вводится санкционная мера, замаскированная под торговую политику. Смысл в том, что для принятия санкций требуется единогласное решение, и поэтому они обходят это и проталкивают этот указ так называемым квалифицированным большинством, как торговое ограничение, это мошенничество", - подчеркнул министр.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.