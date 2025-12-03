Сийярто назвал план ЕС о запрете нефти и газа из России мошенничеством

"Согласно достигнутому политическому соглашению, они ( Еврокомиссия , Совет ЕС и Европарламент - ред.) хотят запретить поставки российского трубопроводного газа в Европу по трубопроводам с сентября 2027 года, а российской нефти с конца 2027 года. Венгрия не может принять и реализовать этот диктат Брюсселя", - сказал Сийярто венгерским журналистам в в Брюсселе , трансляция велась в соцсети Facebook*.

"Мы оспорим этот указ в суде, потому что это юридическое мошенничество. Это мошенничество, потому что таким образом вводится санкционная мера, замаскированная под торговую политику. Смысл в том, что для принятия санкций требуется единогласное решение, и поэтому они обходят это и проталкивают этот указ так называемым квалифицированным большинством, как торговое ограничение, это мошенничество", - подчеркнул министр.