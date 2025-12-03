Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз в 2025 году оказался в изоляции, заявил Сийярто
10:20 03.12.2025
Евросоюз в 2025 году оказался в изоляции, заявил Сийярто
Евросоюз в 2025 году оказался в изоляции, заявил Сийярто
Текущий год стал годом изоляции Евросоюза, за его пределами политику Брюсселя высмеивают, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей
БУДАПЕШТ, 3 дек - РИА Новости. Текущий год стал годом изоляции Евросоюза, за его пределами политику Брюсселя высмеивают, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Могу сказать, что 2025 год стал годом изоляции Евросоюза. Я говорю это потому, что сложилась совершенно драматическая ситуация с точки зрения ЕС, что ЕС полностью отстранен от решения конфликтов на европейском континенте", - сказал Сийярто, выступая на слушаниях комиссии по иностранным делам в парламенте Венгрии.
По его словам, можно "прятать голову в песок, но за пределами ЕС политические деятели высмеивают Брюссель, высмеивают евроинституты и осуждают политику, из-за которой ЕС выписал себя из определяющих игроков глобальной политики".
Глава европейской дипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Скандал в ЕС обострит натянутые отношения Каллас и фон дер Ляйен, пишут СМИ
Вчера, 09:45
 
