Москва будет наращивать объемы реконструкции школ

"Сейчас будем наращивать (объемы реконструкции школ - прим.). Помимо этого, конечно, нужно строить новые школы за счет инвесторов, за счет города так, чтобы часть школ просто выводить из оборота старые, которые невозможно реконструировать. В целом, я думаю, что мы ежегодно будем вводить и реконструировать около 120-130 школ", - сказал Собянин в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и "Москва 24".