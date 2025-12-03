https://ria.ru/20251203/shkola-2059790797.html
Москва будет наращивать объемы реконструкции школ
Москва будет наращивать объемы реконструкции школ - РИА Новости, 04.12.2025
Москва будет наращивать объемы реконструкции школ
Объемы реконструкции школ в Москве будут наращиваться, в целом власти столицы планируют ежегодно вводить и реконструировать около 120-130 школ, сообщил мэр... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-03T15:25:00+03:00
2025-12-03T15:25:00+03:00
2025-12-04T15:26:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/62409/87/624098757_0:132:3087:1868_1920x0_80_0_0_57adc512ccb897cb83c4ea8481ec9b63.jpg
https://ria.ru/20251129/derevo-2059235972.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/62409/87/624098757_210:0:2877:2000_1920x0_80_0_0_790d25a9083f3c200cbe54f87aacb91b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин
Москва будет наращивать объемы реконструкции школ
Собянин: в Москве планируют ежегодно реконструировать около 120 школ
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Объемы реконструкции школ в Москве будут наращиваться, в целом власти столицы планируют ежегодно вводить и реконструировать около 120-130 школ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Сейчас будем наращивать (объемы реконструкции школ - прим.). Помимо этого, конечно, нужно строить новые школы за счет инвесторов, за счет города так, чтобы часть школ просто выводить из оборота старые, которые невозможно реконструировать. В целом, я думаю, что мы ежегодно будем вводить и реконструировать около 120-130 школ", - сказал Собянин в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и "Москва 24".