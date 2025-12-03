Рейтинг@Mail.ru
15:25 03.12.2025 (обновлено: 15:26 04.12.2025)
Москва будет наращивать объемы реконструкции школ
Москва будет наращивать объемы реконструкции школ
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Объемы реконструкции школ в Москве будут наращиваться, в целом власти столицы планируют ежегодно вводить и реконструировать около 120-130 школ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Сейчас будем наращивать (объемы реконструкции школ - прим.). Помимо этого, конечно, нужно строить новые школы за счет инвесторов, за счет города так, чтобы часть школ просто выводить из оборота старые, которые невозможно реконструировать. В целом, я думаю, что мы ежегодно будем вводить и реконструировать около 120-130 школ", - сказал Собянин в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и "Москва 24".
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Около 10 тыс деревьев-крупномеров украсят Москву до конца 2025 года
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей Собянин
 
 
