Футболист "Зенита" перенес операцию на колене
Футбол
 
16:45 03.12.2025 (обновлено: 16:57 03.12.2025)
Футболист "Зенита" перенес операцию на колене
Футболист "Зенита" перенес операцию на колене
Нападающий петербургского "Зенита" Вадим Шилов, который ранее получил повреждение передней крестообразной связки на тренировке, успешно перенес операцию на... РИА Новости Спорт, 03.12.2025
футбол
спорт
вадим шилов
зенит
российская премьер-лига (рпл)
Футболист "Зенита" перенес операцию на колене

Повредивший на тренировке крестообразную связку Шилов перенес операцию

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВадим Шилов
Вадим Шилов - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Вадим Шилов. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Нападающий петербургского "Зенита" Вадим Шилов, который ранее получил повреждение передней крестообразной связки на тренировке, успешно перенес операцию на колене, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
О травме футболиста "Зенит" сообщил 21 ноября.
«
"Процедура прошла успешно, игрок продолжит восстановление под наблюдением медицинского штаба "Зенита". Ориентировочный срок возвращения футболиста на поле около 6 месяцев", - говорится в сообщении клуба.
Шилову 17 лет. 12 августа футболист дебютировал за основную команду "Зенита", выйдя на замену на 66-й минуте матча группового этапа пути РПЛ Кубка России против казанского "Рубина" (3:0). На 84-й минуте он забил свой первый мяч. Всего на его счету восемь игр, в которых он дважды отличился.
Футбол
 
