Футболист "Зенита" перенес операцию на колене
Футболист "Зенита" перенес операцию на колене - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Футболист "Зенита" перенес операцию на колене
Нападающий петербургского "Зенита" Вадим Шилов, который ранее получил повреждение передней крестообразной связки на тренировке, успешно перенес операцию на... РИА Новости Спорт, 03.12.2025
2025-12-03T16:45:00+03:00
2025-12-03T16:45:00+03:00
2025-12-03T16:57:00+03:00
футбол
спорт
вадим шилов
зенит
российская премьер-лига (рпл)
Футболист "Зенита" перенес операцию на колене
Повредивший на тренировке крестообразную связку Шилов перенес операцию