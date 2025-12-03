Рейтинг@Mail.ru
Boeing-777 сел в Домодедово после проблемы с двигателем
23:17 03.12.2025 (обновлено: 00:03 04.12.2025)
Boeing-777 сел в Домодедово после проблемы с двигателем
Boeing-777 сел в Домодедово после проблемы с двигателем

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Boeing-777 авиакомпании Red Wings, который направлялся в Пхукет, успешно совершил посадку "Домодедово", сообщили РИА Новости справочные службы.
"Совершил посадку в 22.53", - ответили в справочной службе на вопрос о статусе рейса "Москва - Пхукет".
Ранее экстренные службы сообщили РИА Новости о возгорании двигателя у данного рейса.
Экипаж самолета Boeing-777 авиакомпании Red Wings, который направлялся в Пхукет, после вылета из "Домодедово" принял решение вернуться на аэродром вылета из-за проблем с двигателем. Посадка совершена успешно, никто из 425 человек на борту не пострадал.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
В Шереметьево сел самолет с неисправностью двигателя
7 июня, 11:56
 
Пхукет (остров)Домодедово (аэропорт)Boeing 777
 
 
