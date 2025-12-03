https://ria.ru/20251203/samolet-2059650261.html
Boeing-777 сел в Домодедово после проблемы с двигателем
Boeing-777 сел в Домодедово после проблемы с двигателем - РИА Новости, 04.12.2025
Boeing-777 сел в Домодедово после проблемы с двигателем
Boeing-777 авиакомпании Red Wings, который направлялся в Пхукет, успешно совершил посадку "Домодедово", сообщили РИА Новости справочные службы. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-03T23:17:00+03:00
2025-12-03T23:17:00+03:00
2025-12-04T00:03:00+03:00
пхукет (остров)
домодедово (аэропорт)
boeing 777
пхукет (остров)
Boeing-777 сел в Домодедово после проблемы с двигателем
