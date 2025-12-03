Пассажирский самолет готовится сесть в Домодедово после возгорания

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пассажирский самолет рейсом Москва-Пхукет возвращается в Домодедово после возгорания двигателя, оно ликвидировано, планируемое время посадки рейса 22.38 мск, сообщили РИА Новости в экстренных службах.