Пассажирский самолет готовится сесть в Домодедово после возгорания
Пассажирский самолет готовится сесть в Домодедово после возгорания - РИА Новости, 04.12.2025
Пассажирский самолет готовится сесть в Домодедово после возгорания
Пассажирский самолет рейсом Москва-Пхукет возвращается в Домодедово после возгорания двигателя, оно ликвидировано, планируемое время посадки рейса 22.38 мск
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пассажирский самолет рейсом Москва-Пхукет возвращается в Домодедово после возгорания двигателя, оно ликвидировано, планируемое время посадки рейса 22.38 мск, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, рейс "Домодедово-Пхукет" возвращается в точку вылета, произошло возгорание левого двигателя, оно было потушено. Планируемое время посадки 22.38 мск.