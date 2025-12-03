Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф, предположительно, приземлился в аэропорту Флориды
13:09 03.12.2025
Уиткофф, предположительно, приземлился в аэропорту Флориды
Уиткофф, предположительно, приземлился в аэропорту Флориды
в мире, москва, мирный план сша по украине, стив уиткофф, сша, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций, flightradar24, дональд трамп, россия
В мире, Москва, Мирный план США по Украине, Стив Уиткофф, США, Владимир Путин, Российский фонд прямых инвестиций, Flightradar24, Дональд Трамп, Россия
Уиткофф, предположительно, приземлился в аэропорту Флориды

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСпецпосланник президента США Стивен Уиткофф в Кремле
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в Кремле. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Вылетевший из Москвы самолет, вероятно, со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом на борту приземлился в аэропорту штата Флорида, следует из данных портала Flightradar24.
В 13.01 мск среды самолет Bombardier Global 7500 приземлился в международном аэропорту Форт-Лодердейла. На самолете такого же типа Уиткофф прилетал в Москву в августе.
Стивен Уиткофф , Джаред Кушнер и Кирилл Дмитриев на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Уиткофф и Кушнер попробовали блюда русской кухни в ресторане в Москве
Вчера, 12:15
Ранее, согласно данным портала, самолет Bombardier Global 7500 появился в воздушном пространстве недалеко от аэропорта "Внуково" в районе 02.00 мск.
Президент России Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Нынешняя поездка Уиткоффа в Россию уже шестая в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.
В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске. Нынешняя поездка спецпосланника Трампа в Россию связана с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
СМИ: Зеленский возвращается домой, не дождавшись встречи с Уиткоффом
Вчера, 10:55
 
В миреМоскваМирный план США по УкраинеСтив УиткоффСШАВладимир ПутинРоссийский фонд прямых инвестицийFlightradar24Дональд ТрампРоссия
 
 
