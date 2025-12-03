https://ria.ru/20251203/samolet-2059394104.html
Самолет, в котором может находиться Уиткофф, вылетел из Москвы
Самолет, в котором может находиться Уиткофф, вылетел из Москвы - РИА Новости, 03.12.2025
Самолет, в котором может находиться Уиткофф, вылетел из Москвы
Самолет того же типа, на котором спецпосланник США Стив Уиткофф, вероятно, прилетел в Москву, вылетел из аэропорта "Внуково", следует из данных портала... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T02:19:00+03:00
2025-12-03T02:19:00+03:00
2025-12-03T03:03:00+03:00
в мире
сша
москва
стив уиткофф
flightradar24
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059281777_0:193:2044:1342_1920x0_80_0_0_efd4b215f861b203687bac7d56f51a8f.jpg
https://ria.ru/20251203/uitkoff-2059389413.html
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059281777_4:0:1868:1398_1920x0_80_0_0_ae96609e37af1ee7a70dc70cc0e91a28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, москва, стив уиткофф, flightradar24, мирный план сша по украине
В мире, США, Москва, Стив Уиткофф, Flightradar24, Мирный план США по Украине
Самолет, в котором может находиться Уиткофф, вылетел из Москвы
Flightradar24: самолет, в котором может находиться Уиткофф, вылетел из Москвы