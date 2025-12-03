Рейтинг@Mail.ru
Российский рынок акций снижается после переговоров Путина и Уиткоффа
08:44 03.12.2025
Российский рынок акций снижается после переговоров Путина и Уиткоффа
Российский рынок акций снижается после переговоров Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 03.12.2025
Российский рынок акций снижается после переговоров Путина и Уиткоффа
Российский рынок акций снижается в первый час утренней торговой сессии среды после переговоров президента России Владимира Путина с американской делегацией,... РИА Новости, 03.12.2025
2025
Российский рынок акций снижается после переговоров Путина и Уиткоффа

Российский рынок акций начал торги снижением после переговоров Путина и Уиткоффа

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российский рынок акций снижается в первый час утренней торговой сессии среды после переговоров президента России Владимира Путина с американской делегацией, следует из данных торгов.
На самом старте утренней торговой сессии индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) падал чуть более чем на 1% относительно предыдущего закрытия, а к 8.12 мск замедлил снижение, опускаясь на 0,64%, до 2 650,11 пункта.
Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Ушаков заявил, что Россия и США договорились, что не будут разглашать сути переговоров. При этом среди прочего, говоря об итогах встречи, он отметил, что "мы не дальше от мира, это точно".
"Заключить мир с Путиным". В США сделали заявление о переговорах по Украине
2 декабря, 22:04
2 декабря, 22:04
 
