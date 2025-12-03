Российский рынок акций снижается после переговоров Путина и Уиткоффа

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российский рынок акций снижается в первый час утренней торговой сессии среды после переговоров президента России Владимира Путина с американской делегацией, следует из данных торгов.

Ушаков заявил, что Россия и США договорились, что не будут разглашать сути переговоров. При этом среди прочего, говоря об итогах встречи, он отметил, что "мы не дальше от мира, это точно".