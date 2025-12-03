https://ria.ru/20251203/rossija-2059502739.html
Лихачев рассказал о мерах по развитию ИИ в России
Лихачев рассказал о мерах по развитию ИИ в России - РИА Новости, 03.12.2025
Лихачев рассказал о мерах по развитию ИИ в России
Россия на самом высоком уровне уделяет внимание развитию искусственного интеллекта как ключевому фактору технологического прогресса, заявил гендиректор Росатома РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T13:48:00+03:00
2025-12-03T13:48:00+03:00
2025-12-03T13:48:00+03:00
технологии
россия
вена
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055737228_0:181:2985:1860_1920x0_80_0_0_f90968067cec4d523c9aafe841e9e04d.jpg
https://ria.ru/20251201/simonyan-2058808216.html
россия
вена
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055737228_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_745d3e58c70917981d1f199dc801d1ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, вена, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ
Технологии, Россия, Вена, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ
Лихачев рассказал о мерах по развитию ИИ в России
Лихачев заявил, что Россия уделяет пристальное внимание развитию ИИ