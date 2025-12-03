Рейтинг@Mail.ru
Лихачев рассказал о мерах по развитию ИИ в России
13:48 03.12.2025
Лихачев рассказал о мерах по развитию ИИ в России
Россия на самом высоком уровне уделяет внимание развитию искусственного интеллекта как ключевому фактору технологического прогресса, заявил гендиректор Росатома РИА Новости, 03.12.2025
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
ВЕНА, 3 дек - РИА Новости. Россия на самом высоком уровне уделяет внимание развитию искусственного интеллекта как ключевому фактору технологического прогресса, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.
Глава корпорации отметил, что России с ее 80-летней историей российской атомной промышленности есть чем поделиться.
"Рад представить на этой авторитетной международной площадке российский опыт системного и комплексного применения технологий искусственного интеллекта и продемонстрировать стратегическую важность симбиоза технологий для глобального технологического развития мировой атомной индустрии. В Российской Федерации развитию искусственного интеллекта уделяется первостепенное внимание, как ключевому фактору технологического прогресса, на самом высоком уровне", - сказал Лихачев, выступая на конференции МАГАТЭ по искусственному интеллекту и ядерной энергетике.
Конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по искусственному интеллекту и ядерной энергетике проходит в Вене 3-4 декабря. В мероприятии участвуют около 260 компаний, включая Росатом. Российскую делегацию возглавляет гендиректор госкорпорации Лихачев.
