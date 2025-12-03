https://ria.ru/20251203/rossija-2059391810.html
СМИ: Россия передала свидетельства убийства ВСУ жителей в Волчанске в ООН
СМИ: Россия передала свидетельства убийства ВСУ жителей в Волчанске в ООН - РИА Новости, 03.12.2025
СМИ: Россия передала свидетельства убийства ВСУ жителей в Волчанске в ООН
Россия передала свидетельства убийства ВСУ мирных жителей Волчанска и Красноармейска в ООН и ОБСЕ, пишут "Известия" со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T02:04:00+03:00
2025-12-03T02:04:00+03:00
2025-12-03T02:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
красноармейск
волчанск
родион мирошник
владимир путин
дмитрий песков
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_0:54:3068:1780_1920x0_80_0_0_82b80c1779bcb701683cc8b095e8771b.jpg
https://ria.ru/20251202/spetsoperatsiya-2059089873.html
россия
красноармейск
волчанск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_f2316b0567eb60fb32e8e7fef22056f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, красноармейск, волчанск, родион мирошник, владимир путин, дмитрий песков, обсе, оон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красноармейск, Волчанск, Родион Мирошник, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ОБСЕ, ООН, Вооруженные силы Украины
СМИ: Россия передала свидетельства убийства ВСУ жителей в Волчанске в ООН
"Известия": РФ передала ООН свидетельства убийства ВСУ жителей в Волчанске