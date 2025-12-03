Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Россия передала свидетельства убийства ВСУ жителей в Волчанске в ООН
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:04 03.12.2025
СМИ: Россия передала свидетельства убийства ВСУ жителей в Волчанске в ООН
Россия передала свидетельства убийства ВСУ мирных жителей Волчанска и Красноармейска в ООН и ОБСЕ, пишут "Известия" со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РИА Новости, 03.12.2025
СМИ: Россия передала свидетельства убийства ВСУ жителей в Волчанске в ООН

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия передала свидетельства убийства ВСУ мирных жителей Волчанска и Красноармейска в ООН и ОБСЕ, пишут "Известия" со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.
"Москва передала свидетельства убийства мирных жителей украинскими военными в Волчанске и Красноармейске в Совбез ООН и ОБСЕ", - сообщила газета со ссылкой на Мирошника.
"Однозначно, мы это и делаем. То есть сейчас наши представители, по крайней мере, в Совете Безопасности ООН, ОБСЕ, на форуме по безопасности ОБСЕ располагают этими данными", - приводит издание слова посла МИД РФ.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
При эвакуации мирных жителей из Волчанска погиб боец, сообщил замкомандира
2 декабря, 05:10
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКрасноармейскВолчанскРодион МирошникВладимир ПутинДмитрий ПесковОБСЕООНВооруженные силы Украины
 
 
