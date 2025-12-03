В Росавиации высказались о ЧП с Boeing-777

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Специалисты Росавиации предварительно классифицировали произошедшее событие с бортом авиакомпании Red Wing, который вернулся в "Домодедово" из-за возгорания двигателя, как авиационный инцидент, говорится в сообщении ведомства.

"Специалисты агентства предварительно классифицировали произошедшее событие как авиационный инцидент. Его расследованием, а также установлением причин произошедшего займется Центральное МТУ Росавиации ", - говорится в сообщении Росавиации.

Ранее экстренные службы сообщили РИА Новости о возгорании двигателя у данного рейса. Он сел штатно в " Домодедово ". На его борту находились 412 пассажиров и 13 членов экипажа, пострадавших, по данным Росавиации, нет.

Как уточнили в Росавиации, ключевой целью расследования станет установление причин инцидента и принятие мер по их предотвращению в будущем.