23:30 03.12.2025 (обновлено: 23:51 03.12.2025)
В Росавиации высказались о ЧП с Boeing-777
происшествия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
домодедово (аэропорт)
происшествия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт)
Происшествия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Домодедово (аэропорт)
В Росавиации высказались о ЧП с Boeing-777

Росавиация предварительно назвала ЧП с рейсом Red Wings как авиаинцидентом

© РИА Новости / Алексей Куденко
Работа авиадиспетчеров аэропорта "Домодедово"
Работа авиадиспетчеров аэропорта "Домодедово". Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Специалисты Росавиации предварительно классифицировали произошедшее событие с бортом авиакомпании Red Wing, который вернулся в "Домодедово" из-за возгорания двигателя, как авиационный инцидент, говорится в сообщении ведомства.
"Специалисты агентства предварительно классифицировали произошедшее событие как авиационный инцидент. Его расследованием, а также установлением причин произошедшего займется Центральное МТУ Росавиации", - говорится в сообщении Росавиации.
Ранее экстренные службы сообщили РИА Новости о возгорании двигателя у данного рейса. Он сел штатно в "Домодедово". На его борту находились 412 пассажиров и 13 членов экипажа, пострадавших, по данным Росавиации, нет.
Как уточнили в Росавиации, ключевой целью расследования станет установление причин инцидента и принятие мер по их предотвращению в будущем.
В свою очередь, Red Wings сообщила, что экипаж рейса Москва-Пхукет, зафиксировав изменение параметров работы одного из двигателей, принял решение вернуться в аэропорт вылета в "Домодедово". В авиакомпании подчеркнули, что сообщения ряда Telegram-каналов о "пылающем самолете" некорректны.
Пассажирский самолёт Airbus A320 авиакомпании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Москвы в Сочи
21 августа, 14:26
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
