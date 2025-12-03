https://ria.ru/20251203/rosaviatsija-2059651665.html
В Росавиации высказались о ЧП с Boeing-777
В Росавиации высказались о ЧП с Boeing-777 - РИА Новости, 03.12.2025
В Росавиации высказались о ЧП с Boeing-777
Специалисты Росавиации предварительно классифицировали произошедшее событие с бортом авиакомпании Red Wing, который вернулся в "Домодедово" из-за возгорания... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T23:30:00+03:00
2025-12-03T23:30:00+03:00
2025-12-03T23:51:00+03:00
происшествия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
домодедово (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40837/68/408376805_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_564bee9870e9a832eaf75e5f41855609.jpg
https://ria.ru/20250821/moskva-2036724529.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40837/68/408376805_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_3c98c8d4293784dd32d7bf4b13d7525e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт)
Происшествия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Домодедово (аэропорт)
В Росавиации высказались о ЧП с Boeing-777
Росавиация предварительно назвала ЧП с рейсом Red Wings как авиаинцидентом
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Специалисты Росавиации предварительно классифицировали произошедшее событие с бортом авиакомпании Red Wing, который вернулся в "Домодедово" из-за возгорания двигателя, как авиационный инцидент, говорится в сообщении ведомства.
"Специалисты агентства предварительно классифицировали произошедшее событие как авиационный инцидент. Его расследованием, а также установлением причин произошедшего займется Центральное МТУ Росавиации
", - говорится в сообщении Росавиации.
Ранее экстренные службы сообщили РИА Новости о возгорании двигателя у данного рейса. Он сел штатно в "Домодедово
". На его борту находились 412 пассажиров и 13 членов экипажа, пострадавших, по данным Росавиации, нет.
Как уточнили в Росавиации, ключевой целью расследования станет установление причин инцидента и принятие мер по их предотвращению в будущем.
В свою очередь, Red Wings сообщила, что экипаж рейса Москва-Пхукет, зафиксировав изменение параметров работы одного из двигателей, принял решение вернуться в аэропорт вылета в "Домодедово". В авиакомпании подчеркнули, что сообщения ряда Telegram-каналов о "пылающем самолете" некорректны.