Ушаков рассказал, когда Путин встретится с президентом Индии
Ушаков рассказал, когда Путин встретится с президентом Индии
Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с президентом Индии Дроупади Мурму, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T16:04:00+03:00
индия
россия
владимир путин
юрий ушаков
в мире
индия
россия
Путин встретится с президентом Индии Дроупади Мурму в пятницу