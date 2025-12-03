Рейтинг@Mail.ru
Москва рассчитывает на успешный визит Путина в Индию, заявил Ушаков - РИА Новости, 03.12.2025
16:03 03.12.2025
Москва рассчитывает на успешный визит Путина в Индию, заявил Ушаков
Москва рассчитывает на успешный визит Путина в Индию, заявил Ушаков
в мире
москва
индия
россия
владимир путин
юрий ушаков
в мире, москва, индия, россия, владимир путин, юрий ушаков
В мире, Москва, Индия, Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Москва рассчитывает на успешный визит Путина в Индию, заявил Ушаков

Ушаков: Москва рассчитывает на успешный визит Путина в Индию

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Москва исходит из того, что визит президента РФ Владимира Путина в Индию будет успешным и позволит активизировать взаимодействие между странами, сообщил его помощник по международным делам Юрий Ушаков.
"Мы - и в Москве, и в Нью-Дели - придаем очень большое значение этому визиту. Он давно планировался, он ожидаем обеими сторонами. И мы исходим из того, что он будет весьма успешным и позволит активизировать дружеские отношения между нашими двумя странами, которые и так находятся на подъеме",- сказал Ушаков журналистам.
Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря.
