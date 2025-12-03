На море в декабре: где отдохнуть за 88 тысяч рублей на двоих

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. Сейчас на туристическом рынке короткий период, когда поездка к теплым морям обходится заметно дешевле привычных сезонных цен. Туроператоры выставляют пакеты с перелетом в пределах 100-150 тысяч рублей на двоих. Где выгоднее всего отдыхать и чем там заняться — в материале РИА Новости.

Успеть до Рождества

Стран, где в декабре тепло, нет изнуряющей жары и сильных дождей, а пляжный сезон в полном разгаре, немало. Чтобы заметно сэкономить, важно уложиться в даты до католического Рождества и Нового года, то есть вернуться в начале третьей декады декабря, объясняют в "Русском экспрессе". Спрос в эти недели низкий, поскольку большинство переключается на подготовку к новогодним поездкам.

© Getty Images / andresr Вьетнам © Getty Images / andresr Вьетнам

При этом выбирать надо быстро: такие туры чаще всего относятся к категории "горящих", отмечают в Space Travel.

Следующий спад цен — в середине январских каникул, путевки с заездами в конце первой декады месяца.

ОАЭ

"Декабрь в Эмиратах — пик сезона. Воздух — 28 градусов, вода — лишь чуть прохладнее", — рассказывают в Space Travel.

© Getty Images / Patryk_Kosmider Абу-Даби, ОАЭ © Getty Images / Patryk_Kosmider Абу-Даби, ОАЭ

Недельный тур на двоих с перелетом и проживанием в "четверке" с завтраками — от 88 тысяч рублей. "Пятерка" — от 113 тысяч, подсчитали в "Слетать.ру".

Для сравнения: "четверка" с вылетом 26 декабря — от 129 тысяч рублей, уточняют в Space Travel.

Чаще всего россияне выбирают Дубай — туда много рейсов. Главная достопримечательность — небоскреб Бурдж-Халифа, самое высокое здание в мире. Особенно выразительно выглядит вечером, с художественной подсветкой.

© Getty Images / Jon Hicks Дубай © Getty Images / Jon Hicks Дубай

Необычен и искусственный архипелаг Пальма Джумейра, крупный инженерный проект. Для панорамного вида на комплекс туристы поднимаются на смотровую площадку The View на 52-м этаже небоскреба Palm Tower.

Хайнань, Китай

На остров Хайнань отправляется больше 85 процентов российских туристов, отмечает руководитель отдела стран Юго-Восточной Азии "Русского экспресса" Ирина Юрина.

© Getty Images / Govan Zhang Хайнань © Getty Images / Govan Zhang Хайнань

Средний чек в течение года держался на уровне 175 тысяч рублей на двоих, но сейчас дешевле. Недельный тур с вылетом 9 декабря и проживанием в "четверке" с полупансионом — от 102 тысяч. В "Слетать.ру" это подтверждают.

Курорт Санья — самый популярный на острове: солнечная погода, море — 25 градусов. Зима подходит для активностей на воде — гидроциклы, дайвинг, серфинг, парасейлинг, перечисляет управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина.

© Getty Images / John Seaton Callahan Хайнань © Getty Images / John Seaton Callahan Хайнань

Благодаря отмене виз туристы активно осматривают и материковую часть страны. "В 300 километрах от Пекина есть курорт Бэйдайхэ, рассчитанный на семейный отдых. Современные аквапарки и развлекательные центры соседствуют с историческим участком Великой Китайской стены Бадалин", — подчеркивает эксперт.

Египет

"Египет — вариант с коротким перелетом и стабильной погодой. Море теплое, цены еще не достигли новогоднего уровня", — говорят в Space Travel.

© Getty Images / VitalyEdush Риф в Красном море © Getty Images / VitalyEdush Риф в Красном море

Неделя на двоих в "четверке" и с полупансионом — от 101 тысячи. Та же программа с вылетом 26 декабря — 297 тысяч, добавляют в компании.

© Getty Images / Simon Dannhauer Хургада © Getty Images / Simon Dannhauer Хургада

Красное море привлекает богатой подводной флорой. В Хургаде рифов у отелей меньше, зато это крупный город с жилыми кварталами, школами, библиотеками и развитой инфраструктурой.

Таиланд

"Середина декабря — это Пхукет, конец месяца — Бангкок и Паттайя, там праздничные мероприятия и сезонные распродажи", — советует Воронина.

© Getty Images / Tuul & Bruno Morandi Таиланд © Getty Images / Tuul & Bruno Morandi Таиланд

Гости интересуются не только пляжами. Популярны поездки в Чианграй с его храмовыми и архитектурными объектами, экскурсии на крокодиловые и змеиные фермы, Коралловый остров, к статуе Большого Будды и храму Истины.

© Getty Images / Bicho_raro Таиланд © Getty Images / Bicho_raro Таиланд

Добавьте к этому спа-процедуры, дайвинг, скалолазание, а также морепродукты и фрукты. Семь ночей в "четверке" с завтраками в первой половине декабря — около 111 тысяч рублей на двоих. После 26 декабря — от 160 тысяч.

Вьетнам

Отдых в этой стране в декабре часто обходится дешевле, чем в Таиланде, при сопоставимом уровне отелей и сервиса.

© Getty Images / I am Kien. I like to take many beautiful photos about landscape. Вьетнам © Getty Images / I am Kien. I like to take many beautiful photos about landscape. Вьетнам

Сейчас на курортах устанавливается комфортная погода, говорят эксперты.