Рейтинг@Mail.ru
На море в декабре: где отдохнуть за 88 тысяч рублей на двоих - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:00 03.12.2025 (обновлено: 08:03 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/puteshestviya-2059171892.html
На море в декабре: где отдохнуть за 88 тысяч рублей на двоих
На море в декабре: где отдохнуть за 88 тысяч рублей на двоих - РИА Новости, 03.12.2025
На море в декабре: где отдохнуть за 88 тысяч рублей на двоих
Сейчас на туристическом рынке короткий период, когда поездка к теплым морям обходится заметно дешевле привычных сезонных цен. Туроператоры выставляют пакеты с... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T08:00:00+03:00
2025-12-03T08:03:00+03:00
туризм
туризм-важное
туризм
таиланд
хайнань
китай
что посмотреть
куда можно лететь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058877435_0:117:3071:1844_1920x0_80_0_0_087b3392a7c9ee2ba727e25f5160b153.jpg
https://ria.ru/20251201/pkhenyan-2057834003.html
таиланд
хайнань
китай
египет
оаэ
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058877435_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_dabfcf4973b232fcfb93569b9eb48c25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм-важное, туризм, таиланд, хайнань, китай, что посмотреть , куда можно лететь, куда поехать, египет, оаэ, вьетнам, достопримечательности
Туризм, Туризм-Важное, Туризм, Таиланд, Хайнань, Китай, что посмотреть , куда можно лететь, куда поехать, Египет, ОАЭ, Вьетнам, Достопримечательности
На море в декабре: где отдохнуть за 88 тысяч рублей на двоих

Space Travel: в декабре в ОАЭ можно отдохнуть вдвоем за 88 тысяч рублей

© Getty Images / Vladimir SerovДевушка на пляже
Девушка на пляже - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Getty Images / Vladimir Serov
Девушка на пляже
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. Сейчас на туристическом рынке короткий период, когда поездка к теплым морям обходится заметно дешевле привычных сезонных цен. Туроператоры выставляют пакеты с перелетом в пределах 100-150 тысяч рублей на двоих. Где выгоднее всего отдыхать и чем там заняться — в материале РИА Новости.

Успеть до Рождества

Стран, где в декабре тепло, нет изнуряющей жары и сильных дождей, а пляжный сезон в полном разгаре, немало. Чтобы заметно сэкономить, важно уложиться в даты до католического Рождества и Нового года, то есть вернуться в начале третьей декады декабря, объясняют в "Русском экспрессе". Спрос в эти недели низкий, поскольку большинство переключается на подготовку к новогодним поездкам.
© Getty Images / andresrВьетнам
Вьетнам - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Getty Images / andresr
Вьетнам
При этом выбирать надо быстро: такие туры чаще всего относятся к категории "горящих", отмечают в Space Travel.
Следующий спад цен — в середине январских каникул, путевки с заездами в конце первой декады месяца.

ОАЭ

"Декабрь в Эмиратах — пик сезона. Воздух — 28 градусов, вода — лишь чуть прохладнее", — рассказывают в Space Travel.
© Getty Images / Patryk_KosmiderАбу-Даби, ОАЭ
Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Getty Images / Patryk_Kosmider
Абу-Даби, ОАЭ
Недельный тур на двоих с перелетом и проживанием в "четверке" с завтраками — от 88 тысяч рублей. "Пятерка" — от 113 тысяч, подсчитали в "Слетать.ру".
Для сравнения: "четверка" с вылетом 26 декабря — от 129 тысяч рублей, уточняют в Space Travel.
Чаще всего россияне выбирают Дубай — туда много рейсов. Главная достопримечательность — небоскреб Бурдж-Халифа, самое высокое здание в мире. Особенно выразительно выглядит вечером, с художественной подсветкой.
© Getty Images / Jon HicksДубай
Дубай - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Getty Images / Jon Hicks
Дубай
Необычен и искусственный архипелаг Пальма Джумейра, крупный инженерный проект. Для панорамного вида на комплекс туристы поднимаются на смотровую площадку The View на 52-м этаже небоскреба Palm Tower.

Хайнань, Китай

На остров Хайнань отправляется больше 85 процентов российских туристов, отмечает руководитель отдела стран Юго-Восточной Азии "Русского экспресса" Ирина Юрина.
© Getty Images / Govan ZhangХайнань
Хайнань - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Getty Images / Govan Zhang
Хайнань
Средний чек в течение года держался на уровне 175 тысяч рублей на двоих, но сейчас дешевле. Недельный тур с вылетом 9 декабря и проживанием в "четверке" с полупансионом — от 102 тысяч. В "Слетать.ру" это подтверждают.
Курорт Санья — самый популярный на острове: солнечная погода, море — 25 градусов. Зима подходит для активностей на воде — гидроциклы, дайвинг, серфинг, парасейлинг, перечисляет управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина.
© Getty Images / John Seaton CallahanХайнань
Хайнань - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Getty Images / John Seaton Callahan
Хайнань
Благодаря отмене виз туристы активно осматривают и материковую часть страны. "В 300 километрах от Пекина есть курорт Бэйдайхэ, рассчитанный на семейный отдых. Современные аквапарки и развлекательные центры соседствуют с историческим участком Великой Китайской стены Бадалин", — подчеркивает эксперт.

Египет

"Египет — вариант с коротким перелетом и стабильной погодой. Море теплое, цены еще не достигли новогоднего уровня", — говорят в Space Travel.
© Getty Images / VitalyEdushРиф в Красном море
Риф в Красном море - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Getty Images / VitalyEdush
Риф в Красном море
Неделя на двоих в "четверке" и с полупансионом — от 101 тысячи. Та же программа с вылетом 26 декабря — 297 тысяч, добавляют в компании.
© Getty Images / Simon DannhauerХургада
Хургада - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Getty Images / Simon Dannhauer
Хургада
Красное море привлекает богатой подводной флорой. В Хургаде рифов у отелей меньше, зато это крупный город с жилыми кварталами, школами, библиотеками и развитой инфраструктурой.

Таиланд

"Середина декабря — это Пхукет, конец месяца — Бангкок и Паттайя, там праздничные мероприятия и сезонные распродажи", — советует Воронина.
© Getty Images / Tuul & Bruno MorandiТаиланд
Таиланд - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Getty Images / Tuul & Bruno Morandi
Таиланд
Гости интересуются не только пляжами. Популярны поездки в Чианграй с его храмовыми и архитектурными объектами, экскурсии на крокодиловые и змеиные фермы, Коралловый остров, к статуе Большого Будды и храму Истины.
© Getty Images / Bicho_raroТаиланд
Таиланд - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Getty Images / Bicho_raro
Таиланд
Добавьте к этому спа-процедуры, дайвинг, скалолазание, а также морепродукты и фрукты. Семь ночей в "четверке" с завтраками в первой половине декабря — около 111 тысяч рублей на двоих. После 26 декабря — от 160 тысяч.

Вьетнам

Отдых в этой стране в декабре часто обходится дешевле, чем в Таиланде, при сопоставимом уровне отелей и сервиса.
© Getty Images / I am Kien. I like to take many beautiful photos about landscape.Вьетнам
Вьетнам - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Getty Images / I am Kien. I like to take many beautiful photos about landscape.
Вьетнам
Сейчас на курортах устанавливается комфортная погода, говорят эксперты.
Недельный тур с вылетом в первых числах декабря — от 140 тысяч рублей на двоих. С 26 декабря цена — 240 тысяч, предупреждают в Space Travel.
Девушка в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Необычная Азия. Путешествие в КНДР
1 декабря, 08:00
 
ТуризмТуризм-ВажноеТуризмТаиландХайнаньКитайчто посмотретькуда можно лететькуда поехатьЕгипетОАЭВьетнамДостопримечательности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала