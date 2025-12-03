Рейтинг@Mail.ru
Погода в декабре 2025: прогноз по Москве и всей России
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:20 03.12.2025 (обновлено: 14:00 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/prognoz-pogody-na-dekabr-2025-2059473337.html
Погода в декабре 2025 года в Москве и других городах России
Погода в декабре 2025: прогноз по Москве и всей России
Погода в декабре 2025 года в Москве и других городах России
Точный прогноз, какая погода ожидается в декабре 2025 года в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму, Сочи и других городах страны. Советы и рекомендации от... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T12:20:00+03:00
2025-12-03T14:00:00+03:00
погода
москва
санкт-петербург
россия
гидрометцентр
республика крым
анапа
сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921127793_0:287:3006:1978_1920x0_80_0_0_601c24418cabcfd8705c8278357b2327.jpg
москва
санкт-петербург
россия
республика крым
анапа
сочи
владивосток
екатеринбург
новосибирск
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921127793_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c0b6236ac6d955b3fa3f07431cf62fd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
погода, москва, санкт-петербург, россия, гидрометцентр, республика крым, анапа, сочи, владивосток, екатеринбург, новосибирск, казань
Погода, Москва, Санкт-Петербург, Россия, Гидрометцентр, Республика Крым, Анапа, Сочи, Владивосток, Екатеринбург, Новосибирск, Казань

Погода в декабре 2025 года в Москве и других городах России

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПогода в декабре 2025
Погода в декабре 2025 - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Погода в декабре 2025. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Оглавление
Точный прогноз, какая погода ожидается в декабре 2025 года в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму, Сочи и других городах страны. Советы и рекомендации от Гидрометцентра — в материале РИА Новости.

Точный прогноз погоды на декабрь 2025 в Москве

Начало месяца ожидается довольно теплым. В некоторые дни декабря температура может подниматься выше нуля. В течение месяца ожидаются периодические осадки, однако полноценные снегопады придут в столицу лишь во второй половине. Также возможны резкие колебания погоды.
Ключевые даты декабря в Москве:
  • 10-15 декабря произойдет установление снежного покрова.
  • С 15 по 20 декабря соблюдайте осторожность, возможны оттепель, гололед.
  • 25-31 декабря ожидаются умеренные морозы -5...-8 °C.
  • 31 декабря температура установится в районе -6 °C, вероятность выпадения снега составляет 70%.

Период

Темп. днем (°C)

Темп. ночью (°C)

Осадки

Особенности

1-7 декабря

-2...-5

-5...-9

Снег (5-10 мм)

Первые морозы, формирование снежного покрова

8-14 декабря

-4...-7

-7...-12

Снег (10-15 мм)

Устойчивый снежный покров 10-15 см

15-21 декабря

0...+2 (оттепель)

-2...-5

Мокрый снег, дождь

Гололед, опасность на дорогах

22-28 декабря

-5...-8

-8...-13

Снег (5-8 мм)

Возврат морозов, хорошая погода для прогулок

29-31 декабря

-5...-7

-7...-10

Слабый снег

Новогодняя погода, снежно и морозно

Средняя температура в декабре 2025 года в Москве будет на 2 °C выше нормы, она составит -4 °C. При этом осадки ожидаются в пределах нормы, 52 мм. Синоптики прогнозируют 18-20 снежных дней в течение месяца, и к 31 декабря высота снежного покрова составит 15-20 см.
В сравнении с прошлыми годами, декабрь 2025-го станет самым теплым. В 2024-м температура была приближена к климатической норме. Декабрь 2023 года был холоднее нормы на 2 °C, среднемесячная температура составляла -8 °C.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрохожие на Красной площади в Москве
Прохожие на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Прохожие на Красной площади в Москве. Архивное фото

Погода в Санкт-Петербурге в декабре 2025

В Санкт-Петербурге декабрь 2025 года ожидается также незначительно теплее нормы. Однако синоптики прогнозируют, что примерно половину месяца будут идти осадки.
Погода в Санкт-Петербурге — декабрь 2025 (по неделям)

Период

Темп. днем (°C)

Темп. ночью (°C)

Осадки

Особенности

1-7 декабря

0...+2

-1...-3

Дождь со снегом

Переменная облачность, влажно

8-14 декабря

-2...-4

-4...-7

Снег (15-20 мм)

Кратковременное похолодание

15-21 декабря

+1...+3 (оттепель)

-1...0

Дождь, мокрый снег

Сильный ветер, туманы

22-28 декабря

-1...-3

-3...-6

Снег (10-12 мм)

Неустойчивый снежный покров

29-31 декабря

-2...-4

-4...-6

Слабый снег

Снег с дождем

Средняя температура в Санкт-Петербурге в декабре 2025-го будет составлять -2 °C при норме в -4 °C. Осадков ожидается на 20% больше нормы: 65 мм вместо 54 мм. При этом число снежных дней в месяце составит около 10-12, но снег будет нередко сопровождаться дождем. Поэтому снежный покров в декабре 2025 года в Санкт-Петербурге будет неустойчивым и составит 5-10 см.
Световой день в Санкт-Петербурге

Дата

Восход

Закат

Световой день

1 декабря

09:56

16:03

6 ч 07 мин

10 декабря

10:09

15:56

5 ч 47 мин

21 декабря

10:18

15:54

5 ч 36 мин (самый короткий!)

31 декабря

10:19

16:02

5 ч 43 мин

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗима в Санкт-Петербурге
Зима в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Зима в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Погода в южных городах России в декабре 2025

В южных регионах России начало зимы будет мягким и относительно теплым. Среднемесячная температура стабильно будет держаться выше нуля.

Погода в Краснодаре в декабре 2025

Начало зимы в столице Краснодарского края порадует теплой погодой в +10 °C. При этом будет ясно и солнечно. Среднемесячная температура будет в пределах нормы и составит около +6°C.

Показатель

Значение

Средняя температура

+6°C

Дней с дождем

8-10

Снег

Маловероятен

Рекомендация

Легкая куртка, зонт

Погода в Сочи в декабре 2025

Побережье Сочи также порадует теплой погодой и возможностью обойтись демисезонной курткой. При этом дождливых дней будет меньше нормы: 10-12 дней против 17.

Показатель

Значение

Средняя температура

+11°C

Температура моря

+12°C

Дней с дождем

10-12

Рекомендация

Демисезонная куртка

Погода в Анапе в декабре 2025

В первой половине декабря 2025 года в Анапе можно будет насладиться остатками осеннего тепла. Ближе к концу месяца станет прохладнее, однако температура сохранит положительные значения. Также большая часть дождливых дней придется на вторую половину декабря.

Показатель

Значение

Средняя температура

+7°C

Температура моря

+10°C

Дней с дождем

7-9

Рекомендация

Легкая куртка, ветровка

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтдыхающие в новогодней лаунж-зоне, оборудованной на пляже Анапы
Отдыхающие в новогодней лаунж-зоне, оборудованной на пляже Анапы - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Отдыхающие в новогодней лаунж-зоне, оборудованной на пляже Анапы. Архивное фото

Погода в Крыму в декабре 2025

Температура в Крыму в декабре 2025 года будет держаться выше нуля, однако будет ощущаться зимняя прохлада. Для комфортного отдыха лучше выбирать более теплый южный берег Крыма. Лучшим местом для поездки в декабре 2025 года станет Ялта: город защищен горами от ветра, температура будет выше средней по полуострову, а дожди ожидаются довольно редко.

Город

Темп. днем (°C)

Темп. ночью (°C)

Море (°C)

Особенности

Ялта

+8...+11

+4...+6

+11

Редкие дожди

Алушта

+7...+10

+3...+5

+11

Защита горами, комфортно

Севастополь

+6...+9

+2...+4

+10

Ветрено, возможны штормы

Евпатория

+5...+8

+1...+3

+9

Степная зона, прохладнее

Феодосия

+5...+8

+1...+3

+9

Переменная облачность

Общая характеристика декабря 2025 в России

В среднем по России декабрь 2025 года будет несколько теплее климатической нормы. Средняя температура по стране составит -8 °C при норме в -10 °C. Однако погода прогнозируется переменчивой: после заморозков будут приходить циклоны, приносящие волну потепления и осадков, преимущественно в виде мокрого снега. Сильных морозов в декабре 2025 года ждать не стоит.
Самым теплым городом в декабре 2025 года станет Сочи, там среднемесячная температура ожидается в пределах +11 °C. Самым холодным окажется Норильск, в котором термометр будет показывать среднюю температуру в -28 °C. Таким образом, перепад температур по стране в последний месяц 2025 года составит 39 °C.
Погода по крупным городам России в декабре 2025 по декадам

Город

1-10 декабря (°C)

11-20 декабря (°C)

21-31 декабря (°C)

Осадки (мм)

Москва

-3...-6

0...+2 (оттепель)

-5...-8

52

Санкт-Петербург

0...-3

+1...+3 (дождь)

-2...-4

65

Нижний Новгород

-5...-8

-3...-6

-7...-10

45

Казань

-7...-10

-5...-8

-9...-12

40

Екатеринбург

-12...-16

-10...-14

-14...-18

35

Новосибирск

-15...-20

-18...-23

-16...-21

25

Красноярск

-10...-15

-12...-18

-14...-20

20

Владивосток

-8...-12

-10...-15

-12...-18

15

Краснодар

+4...+7

+5...+8

+3...+6

65

Сочи

+10...+12

+11...+13

+9...+11

120

Погода в других регионах России на декабрь 2025

В декабре 2025 года погода в разных частях России будет существенно отличаться. В большинстве регионов Центральной России и Приволжья ожидается период предзимья с переменчивой погодой и температурой незначительно ниже нуля.
В Якутии, Иркутской области, Мурманске и Республике Коми возможны аномальные морозы. Столбик термометра может опуститься ниже отметки в -40 °C. В регионах Сибири будет наблюдаться классическая зима с устойчивым снежным покровом и стабильной минусовой температурой.
До Нового года осталось
время московское
00
дней
:
00
часов
:
00
минут
:
0 0
секунд

Погода на Новый год 2026 (31 декабря - 1 января)

Если вы выбираете, в каком городе будет комфортнее всего встречать Новый год 2026, обратите внимание на погоду. Классический снежный Новый год будет в Москве. Не менее красиво, морозно и снежно будет в Казани. Морозные и ясные дни ожидаются в Екатеринбурге, вдобавок, в этот городе у вас получатся красивые зимние фото. А если вы хотите альтернативы и мечтаете встретить зимний праздник в тепле и без снега, отправляйтесь в Сочи.
Погода 31 декабря - 1 января 2026

Город

31 декабря (°C)

1 января (°C)

Осадки

Снег

Москва

-5...-7

-6...-8

Слабый снег

Да

Санкт-Петербург

-2...-4

-3...-5

Дождь со снегом

Возможен

Казань

-7...-9

-8...-10

Снег

Да

Екатеринбург

-15...-18

-16...-20

Без осадков

Есть

Новосибирск

-18...-21

-19...-23

Без осадков

Есть

Сочи

+8...+10

+7...+9

Без осадков

Нет

Владивосток

-12...-15

-13...-16

Слабый снег

Да

 
ПогодаМоскваСанкт-ПетербургРоссияГидрометцентрРеспублика КрымАнапаСочиВладивостокЕкатеринбургНовосибирскКазань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала