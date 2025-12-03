https://ria.ru/20251203/prognoz-pogody-na-dekabr-2025-2059473337.html
Погода в декабре 2025 года в Москве и других городах России
Точный прогноз, какая погода ожидается в декабре 2025 года в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму, Сочи и других городах страны.
2025-12-03T12:20:00+03:00
2025-12-03T12:20:00+03:00
2025-12-03T14:00:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921127793_0:287:3006:1978_1920x0_80_0_0_601c24418cabcfd8705c8278357b2327.jpg
Точный прогноз, какая погода ожидается в декабре 2025 года в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму, Сочи и других городах страны. Советы и рекомендации от Гидрометцентра — в материале РИА Новости.
Точный прогноз погоды на декабрь 2025 в Москве
Начало месяца ожидается довольно теплым. В некоторые дни декабря температура может подниматься выше нуля. В течение месяца ожидаются периодические осадки, однако полноценные снегопады придут в столицу лишь во второй половине. Также возможны резкие колебания погоды.
Ключевые даты декабря в Москве:
- 10-15 декабря произойдет установление снежного покрова.
- С 15 по 20 декабря соблюдайте осторожность, возможны оттепель, гололед.
- 25-31 декабря ожидаются умеренные морозы -5...-8 °C.
- 31 декабря температура установится в районе -6 °C, вероятность выпадения снега составляет 70%.
Период
Темп. днем (°C)
Темп. ночью (°C)
Осадки
Особенности
1-7 декабря
-2...-5
-5...-9
Снег (5-10 мм)
Первые морозы, формирование снежного покрова
8-14 декабря
-4...-7
-7...-12
Снег (10-15 мм)
Устойчивый снежный покров 10-15 см
15-21 декабря
0...+2 (оттепель)
-2...-5
Мокрый снег, дождь
Гололед, опасность на дорогах
22-28 декабря
-5...-8
-8...-13
Снег (5-8 мм)
Возврат морозов, хорошая погода для прогулок
29-31 декабря
-5...-7
-7...-10
Слабый снег
Новогодняя погода, снежно и морозно
Средняя температура в декабре 2025 года в Москве будет на 2 °C выше нормы, она составит -4 °C. При этом осадки ожидаются в пределах нормы, 52 мм. Синоптики прогнозируют 18-20 снежных дней в течение месяца, и к 31 декабря высота снежного покрова составит 15-20 см.
В сравнении с прошлыми годами, декабрь 2025-го станет самым теплым. В 2024-м температура была приближена к климатической норме. Декабрь 2023 года был холоднее нормы на 2 °C, среднемесячная температура составляла -8 °C.
Погода в Санкт-Петербурге в декабре 2025
В Санкт-Петербурге декабрь 2025 года ожидается также незначительно теплее нормы. Однако синоптики прогнозируют, что примерно половину месяца будут идти осадки.
Погода в Санкт-Петербурге — декабрь 2025 (по неделям)
Период
Темп. днем (°C)
Темп. ночью (°C)
Осадки
Особенности
1-7 декабря
0...+2
-1...-3
Дождь со снегом
Переменная облачность, влажно
8-14 декабря
-2...-4
-4...-7
Снег (15-20 мм)
Кратковременное похолодание
15-21 декабря
+1...+3 (оттепель)
-1...0
Дождь, мокрый снег
Сильный ветер, туманы
22-28 декабря
-1...-3
-3...-6
Снег (10-12 мм)
Неустойчивый снежный покров
29-31 декабря
-2...-4
-4...-6
Слабый снег
Снег с дождем
Средняя температура в Санкт-Петербурге в декабре 2025-го будет составлять -2 °C при норме в -4 °C. Осадков ожидается на 20% больше нормы: 65 мм вместо 54 мм. При этом число снежных дней в месяце составит около 10-12, но снег будет нередко сопровождаться дождем. Поэтому снежный покров в декабре 2025 года в Санкт-Петербурге будет неустойчивым и составит 5-10 см.
Световой день в Санкт-Петербурге
Дата
Восход
Закат
Световой день
1 декабря
09:56
16:03
6 ч 07 мин
10 декабря
10:09
15:56
5 ч 47 мин
21 декабря
10:18
15:54
5 ч 36 мин (самый короткий!)
31 декабря
10:19
16:02
5 ч 43 мин
Погода в южных городах России в декабре 2025
В южных регионах России начало зимы будет мягким и относительно теплым. Среднемесячная температура стабильно будет держаться выше нуля.
Погода в Краснодаре в декабре 2025
Начало зимы в столице Краснодарского края порадует теплой погодой в +10 °C. При этом будет ясно и солнечно. Среднемесячная температура будет в пределах нормы и составит около +6°C.
Показатель
Значение
Средняя температура
+6°C
Дней с дождем
8-10
Снег
Маловероятен
Рекомендация
Легкая куртка, зонт
Погода в Сочи в декабре 2025
Побережье Сочи также порадует теплой погодой и возможностью обойтись демисезонной курткой. При этом дождливых дней будет меньше нормы: 10-12 дней против 17.
Показатель
Значение
Средняя температура
+11°C
Температура моря
+12°C
Дней с дождем
10-12
Рекомендация
Демисезонная куртка
Погода в Анапе в декабре 2025
В первой половине декабря 2025 года в Анапе можно будет насладиться остатками осеннего тепла. Ближе к концу месяца станет прохладнее, однако температура сохранит положительные значения. Также большая часть дождливых дней придется на вторую половину декабря.
Показатель
Значение
Средняя температура
+7°C
Температура моря
+10°C
Дней с дождем
7-9
Рекомендация
Легкая куртка, ветровка
Погода в Крыму в декабре 2025
Температура в Крыму в декабре 2025 года будет держаться выше нуля, однако будет ощущаться зимняя прохлада. Для комфортного отдыха лучше выбирать более теплый южный берег Крыма. Лучшим местом для поездки в декабре 2025 года станет Ялта: город защищен горами от ветра, температура будет выше средней по полуострову, а дожди ожидаются довольно редко.
Город
Темп. днем (°C)
Темп. ночью (°C)
Море (°C)
Особенности
Ялта
+8...+11
+4...+6
+11
Редкие дожди
Алушта
+7...+10
+3...+5
+11
Защита горами, комфортно
Севастополь
+6...+9
+2...+4
+10
Ветрено, возможны штормы
Евпатория
+5...+8
+1...+3
+9
Степная зона, прохладнее
Феодосия
+5...+8
+1...+3
+9
Переменная облачность
Общая характеристика декабря 2025 в России
В среднем по России декабрь 2025 года будет несколько теплее климатической нормы. Средняя температура по стране составит -8 °C при норме в -10 °C. Однако погода прогнозируется переменчивой: после заморозков будут приходить циклоны, приносящие волну потепления и осадков, преимущественно в виде мокрого снега. Сильных морозов в декабре 2025 года ждать не стоит.
Самым теплым городом в декабре 2025 года станет Сочи, там среднемесячная температура ожидается в пределах +11 °C. Самым холодным окажется Норильск, в котором термометр будет показывать среднюю температуру в -28 °C. Таким образом, перепад температур по стране в последний месяц 2025 года составит 39 °C.
Погода по крупным городам России в декабре 2025 по декадам
Город
1-10 декабря (°C)
11-20 декабря (°C)
21-31 декабря (°C)
Осадки (мм)
Москва
-3...-6
0...+2 (оттепель)
-5...-8
52
Санкт-Петербург
0...-3
+1...+3 (дождь)
-2...-4
65
Нижний Новгород
-5...-8
-3...-6
-7...-10
45
Казань
-7...-10
-5...-8
-9...-12
40
Екатеринбург
-12...-16
-10...-14
-14...-18
35
Новосибирск
-15...-20
-18...-23
-16...-21
25
Красноярск
-10...-15
-12...-18
-14...-20
20
Владивосток
-8...-12
-10...-15
-12...-18
15
Краснодар
+4...+7
+5...+8
+3...+6
65
Сочи
+10...+12
+11...+13
+9...+11
120
Погода в других регионах России на декабрь 2025
В декабре 2025 года погода в разных частях России будет существенно отличаться. В большинстве регионов Центральной России и Приволжья ожидается период предзимья с переменчивой погодой и температурой незначительно ниже нуля.
В Якутии, Иркутской области, Мурманске и Республике Коми возможны аномальные морозы. Столбик термометра может опуститься ниже отметки в -40 °C. В регионах Сибири будет наблюдаться классическая зима с устойчивым снежным покровом и стабильной минусовой температурой.
Погода на Новый год 2026 (31 декабря - 1 января)
Если вы выбираете, в каком городе будет комфортнее всего встречать Новый год 2026, обратите внимание на погоду. Классический снежный Новый год будет в Москве. Не менее красиво, морозно и снежно будет в Казани. Морозные и ясные дни ожидаются в Екатеринбурге, вдобавок, в этот городе у вас получатся красивые зимние фото. А если вы хотите альтернативы и мечтаете встретить зимний праздник в тепле и без снега, отправляйтесь в Сочи.
Погода 31 декабря - 1 января 2026
Город
31 декабря (°C)
1 января (°C)
Осадки
Снег
Москва
-5...-7
-6...-8
Слабый снег
Да
Санкт-Петербург
-2...-4
-3...-5
Дождь со снегом
Возможен
Казань
-7...-9
-8...-10
Снег
Да
Екатеринбург
-15...-18
-16...-20
Без осадков
Есть
Новосибирск
-18...-21
-19...-23
Без осадков
Есть
Сочи
+8...+10
+7...+9
Без осадков
Нет
Владивосток
-12...-15
-13...-16
Слабый снег
Да