Погода в декабре 2025 года в Москве и других городах России

Точный прогноз, какая погода ожидается в декабре 2025 года в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму, Сочи и других городах страны. Советы и рекомендации от Гидрометцентра — в материале РИА Новости.

Точный прогноз погоды на декабрь 2025 в Москве

Начало месяца ожидается довольно теплым. В некоторые дни декабря температура может подниматься выше нуля. В течение месяца ожидаются периодические осадки, однако полноценные снегопады придут в столицу лишь во второй половине. Также возможны резкие колебания погоды.

Ключевые даты декабря в Москве:

10-15 декабря произойдет установление снежного покрова.

С 15 по 20 декабря соблюдайте осторожность, возможны оттепель, гололед.

25-31 декабря ожидаются умеренные морозы -5...-8 °C.

31 декабря температура установится в районе -6 °C, вероятность выпадения снега составляет 70%.

Период Темп. днем (°C) Темп. ночью (°C) Осадки Особенности 1-7 декабря -2...-5 -5...-9 Снег (5-10 мм) Первые морозы, формирование снежного покрова 8-14 декабря -4...-7 -7...-12 Снег (10-15 мм) Устойчивый снежный покров 10-15 см 15-21 декабря 0...+2 (оттепель) -2...-5 Мокрый снег, дождь Гололед, опасность на дорогах 22-28 декабря -5...-8 -8...-13 Снег (5-8 мм) Возврат морозов, хорошая погода для прогулок 29-31 декабря -5...-7 -7...-10 Слабый снег Новогодняя погода, снежно и морозно

Средняя температура в декабре 2025 года в Москве будет на 2 °C выше нормы, она составит -4 °C. При этом осадки ожидаются в пределах нормы, 52 мм. Синоптики прогнозируют 18-20 снежных дней в течение месяца, и к 31 декабря высота снежного покрова составит 15-20 см.

В сравнении с прошлыми годами, декабрь 2025-го станет самым теплым. В 2024-м температура была приближена к климатической норме. Декабрь 2023 года был холоднее нормы на 2 °C, среднемесячная температура составляла -8 °C.

Погода в Санкт-Петербурге в декабре 2025

В Санкт-Петербурге декабрь 2025 года ожидается также незначительно теплее нормы. Однако синоптики прогнозируют, что примерно половину месяца будут идти осадки.

Погода в Санкт-Петербурге — декабрь 2025 (по неделям)

Период Темп. днем (°C) Темп. ночью (°C) Осадки Особенности 1-7 декабря 0...+2 -1...-3 Дождь со снегом Переменная облачность, влажно 8-14 декабря -2...-4 -4...-7 Снег (15-20 мм) Кратковременное похолодание 15-21 декабря +1...+3 (оттепель) -1...0 Дождь, мокрый снег Сильный ветер, туманы 22-28 декабря -1...-3 -3...-6 Снег (10-12 мм) Неустойчивый снежный покров 29-31 декабря -2...-4 -4...-6 Слабый снег Снег с дождем

Средняя температура в Санкт-Петербурге в декабре 2025-го будет составлять -2 °C при норме в -4 °C. Осадков ожидается на 20% больше нормы: 65 мм вместо 54 мм. При этом число снежных дней в месяце составит около 10-12, но снег будет нередко сопровождаться дождем. Поэтому снежный покров в декабре 2025 года в Санкт-Петербурге будет неустойчивым и составит 5-10 см.

Световой день в Санкт-Петербурге

Дата Восход Закат Световой день 1 декабря 09:56 16:03 6 ч 07 мин 10 декабря 10:09 15:56 5 ч 47 мин 21 декабря 10:18 15:54 5 ч 36 мин (самый короткий!) 31 декабря 10:19 16:02 5 ч 43 мин

Погода в южных городах России в декабре 2025

В южных регионах России начало зимы будет мягким и относительно теплым. Среднемесячная температура стабильно будет держаться выше нуля.

Погода в Краснодаре в декабре 2025

Начало зимы в столице Краснодарского края порадует теплой погодой в +10 °C. При этом будет ясно и солнечно. Среднемесячная температура будет в пределах нормы и составит около +6°C.

Показатель Значение Средняя температура +6°C Дней с дождем 8-10 Снег Маловероятен Рекомендация Легкая куртка, зонт

Погода в Сочи в декабре 2025

Побережье Сочи также порадует теплой погодой и возможностью обойтись демисезонной курткой. При этом дождливых дней будет меньше нормы: 10-12 дней против 17.

Показатель Значение Средняя температура +11°C Температура моря +12°C Дней с дождем 10-12 Рекомендация Демисезонная куртка

Погода в Анапе в декабре 2025

В первой половине декабря 2025 года в Анапе можно будет насладиться остатками осеннего тепла. Ближе к концу месяца станет прохладнее, однако температура сохранит положительные значения. Также большая часть дождливых дней придется на вторую половину декабря.

Показатель Значение Средняя температура +7°C Температура моря +10°C Дней с дождем 7-9 Рекомендация Легкая куртка, ветровка

Погода в Крыму в декабре 2025

Температура в Крыму в декабре 2025 года будет держаться выше нуля, однако будет ощущаться зимняя прохлада. Для комфортного отдыха лучше выбирать более теплый южный берег Крыма. Лучшим местом для поездки в декабре 2025 года станет Ялта: город защищен горами от ветра, температура будет выше средней по полуострову, а дожди ожидаются довольно редко.

Город Темп. днем (°C) Темп. ночью (°C) Море (°C) Особенности Ялта +8...+11 +4...+6 +11 Редкие дожди Алушта +7...+10 +3...+5 +11 Защита горами, комфортно Севастополь +6...+9 +2...+4 +10 Ветрено, возможны штормы Евпатория +5...+8 +1...+3 +9 Степная зона, прохладнее Феодосия +5...+8 +1...+3 +9 Переменная облачность

Общая характеристика декабря 2025 в России

В среднем по России декабрь 2025 года будет несколько теплее климатической нормы. Средняя температура по стране составит -8 °C при норме в -10 °C. Однако погода прогнозируется переменчивой: после заморозков будут приходить циклоны, приносящие волну потепления и осадков, преимущественно в виде мокрого снега. Сильных морозов в декабре 2025 года ждать не стоит.

Самым теплым городом в декабре 2025 года станет Сочи, там среднемесячная температура ожидается в пределах +11 °C. Самым холодным окажется Норильск, в котором термометр будет показывать среднюю температуру в -28 °C. Таким образом, перепад температур по стране в последний месяц 2025 года составит 39 °C.

Погода по крупным городам России в декабре 2025 по декадам

Город 1-10 декабря (°C) 11-20 декабря (°C) 21-31 декабря (°C) Осадки (мм) Москва -3...-6 0...+2 (оттепель) -5...-8 52 Санкт-Петербург 0...-3 +1...+3 (дождь) -2...-4 65 Нижний Новгород -5...-8 -3...-6 -7...-10 45 Казань -7...-10 -5...-8 -9...-12 40 Екатеринбург -12...-16 -10...-14 -14...-18 35 Новосибирск -15...-20 -18...-23 -16...-21 25 Красноярск -10...-15 -12...-18 -14...-20 20 Владивосток -8...-12 -10...-15 -12...-18 15 Краснодар +4...+7 +5...+8 +3...+6 65 Сочи +10...+12 +11...+13 +9...+11 120

Погода в других регионах России на декабрь 2025

В декабре 2025 года погода в разных частях России будет существенно отличаться. В большинстве регионов Центральной России и Приволжья ожидается период предзимья с переменчивой погодой и температурой незначительно ниже нуля.

В Якутии, Иркутской области, Мурманске и Республике Коми возможны аномальные морозы. Столбик термометра может опуститься ниже отметки в -40 °C. В регионах Сибири будет наблюдаться классическая зима с устойчивым снежным покровом и стабильной минусовой температурой.

Погода на Новый год 2026 (31 декабря - 1 января)

Если вы выбираете, в каком городе будет комфортнее всего встречать Новый год 2026, обратите внимание на погоду. Классический снежный Новый год будет в Москве. Не менее красиво, морозно и снежно будет в Казани. Морозные и ясные дни ожидаются в Екатеринбурге, вдобавок, в этот городе у вас получатся красивые зимние фото. А если вы хотите альтернативы и мечтаете встретить зимний праздник в тепле и без снега, отправляйтесь в Сочи.

Погода 31 декабря - 1 января 2026