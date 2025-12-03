Защита обжаловала заочный приговор иноагенту Ладе-Русь*

САМАРА, 3 дек - РИА Новости. Защита иноагента Лады-Русь* (Пеуновой) обжаловала обвинительный приговор, по которому ей заочно назначено восемь лет колонии за мошенничество, причинение тяжкого вреда здоровью и создание организации, посягающей на личность и права граждан, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В документах указано, что адвокаты подали апелляционные жалобы на приговор 28 ноября, они приняты к рассмотрению. До 16 декабря стороны могут подавать возражения на жалобу.

В пресс-службе суда Самарской области уточнили РИА Новости, что прокуратура пока не подавала жалоб на приговор.

В ноябре суд в Самарской области признал Ладу-Русь* виновной в мошенничестве, причинении тяжкого вреда здоровью и создании организации, посягающей на личность и права граждан. Фигурантке, находящейся в международном розыске с апреля 2016 года, назначено заочно восемь лет колонии.

Суд установил, что Лада-Русь* в 2012 и в 2016 годах учредила некоммерческие организации, которые позиционировались как центр народной медицины и политическое объединение. Однако по сути они являлись деструктивными общинами, побуждающими людей отказаться от исполнения своих гражданских обязанностей. Также с 2006 года подсудимая организовала ежедневные обязательные обряды и церемонии в своем доме в Нефтегорском районе , где навязывала свое вероучение и дестабилизировала эмоциональное состояние своих последователей. Затем целительница обманом завладела имуществом потерпевших – автомобилем Nissan Qashqai и офисным помещением.

Пеунова* баллотировалась в 2012 году в президенты РФ , но ЦИК отказал ей в регистрации, поскольку она не смогла собрать нужного количества подписей в свою поддержку. В СМИ широкую известность Пеунова* получила после заявления о том, что в 2012 году на Землю должны прилететь рептилии с планеты Нибиру.

В марте 2023 года министерство юстиции РФ внесло Ладу-Русь* в перечень иностранных агентов. По данным министерства, она призывала к борьбе с действующей властью РФ, выступала против спецоперации на Украине и формировала "негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом".