Рейтинг@Mail.ru
Защита обжаловала заочный приговор иноагенту Ладе-Русь* - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:07 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/prigovor-2059414326.html
Защита обжаловала заочный приговор иноагенту Ладе-Русь*
Защита обжаловала заочный приговор иноагенту Ладе-Русь* - РИА Новости, 03.12.2025
Защита обжаловала заочный приговор иноагенту Ладе-Русь*
Защита иноагента Лады-Русь* (Пеуновой) обжаловала обвинительный приговор, по которому ей заочно назначено восемь лет колонии за мошенничество, причинение... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T08:07:00+03:00
2025-12-03T08:07:00+03:00
происшествия
россия
самарская область
нефтегорский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg
https://ria.ru/20251202/sud-2059141217.html
https://ria.ru/20251203/prigovor-2059394755.html
россия
самарская область
нефтегорский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c98c04f94b9fdd32dd52a105133b1af1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, самарская область, нефтегорский район
Происшествия, Россия, Самарская область, Нефтегорский район
Защита обжаловала заочный приговор иноагенту Ладе-Русь*

Защита обжаловала заочный приговор иноагенту Ладе-Русь, получившей 8 лет колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САМАРА, 3 дек - РИА Новости. Защита иноагента Лады-Русь* (Пеуновой) обжаловала обвинительный приговор, по которому ей заочно назначено восемь лет колонии за мошенничество, причинение тяжкого вреда здоровью и создание организации, посягающей на личность и права граждан, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В документах указано, что адвокаты подали апелляционные жалобы на приговор 28 ноября, они приняты к рассмотрению. До 16 декабря стороны могут подавать возражения на жалобу.
Суд - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Демограф Ракша* не смог оспорить статус иноагента
2 декабря, 11:13
В пресс-службе суда Самарской области уточнили РИА Новости, что прокуратура пока не подавала жалоб на приговор.
В ноябре суд в Самарской области признал Ладу-Русь* виновной в мошенничестве, причинении тяжкого вреда здоровью и создании организации, посягающей на личность и права граждан. Фигурантке, находящейся в международном розыске с апреля 2016 года, назначено заочно восемь лет колонии.
Суд установил, что Лада-Русь* в 2012 и в 2016 годах учредила некоммерческие организации, которые позиционировались как центр народной медицины и политическое объединение. Однако по сути они являлись деструктивными общинами, побуждающими людей отказаться от исполнения своих гражданских обязанностей. Также с 2006 года подсудимая организовала ежедневные обязательные обряды и церемонии в своем доме в Нефтегорском районе, где навязывала свое вероучение и дестабилизировала эмоциональное состояние своих последователей. Затем целительница обманом завладела имуществом потерпевших – автомобилем Nissan Qashqai и офисным помещением.
Пеунова* баллотировалась в 2012 году в президенты РФ, но ЦИК отказал ей в регистрации, поскольку она не смогла собрать нужного количества подписей в свою поддержку. В СМИ широкую известность Пеунова* получила после заявления о том, что в 2012 году на Землю должны прилететь рептилии с планеты Нибиру.
В марте 2023 года министерство юстиции РФ внесло Ладу-Русь* в перечень иностранных агентов. По данным министерства, она призывала к борьбе с действующей властью РФ, выступала против спецоперации на Украине и формировала "негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом".
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Юрий Дудь* - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Адвокат Дудя* обжаловал приговор по иноагентскому делу
Вчера, 02:32
 
ПроисшествияРоссияСамарская областьНефтегорский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала