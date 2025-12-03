Адвокат Дудя* обжаловал приговор по иноагентскому делу

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Жалоба защиты на заочный приговор блогеру Юрию Дудю* (признан в РФ иноагентом), получившему 1 год и 10 месяцев колонии по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, поступила в суд Москвы, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что жалоба защиты поступила в суд.
Мировой судья судебного участка Басманного района Москвы в середине ноября заочно приговорил Дудя* к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима - как и просило гособвинение в ходе прений сторон. Адвокат Дудя, отметив, что "формально в действиях есть состав преступления", настаивал на прекращении дела по малозначительности.
По данным следствия, Дудь* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ), однако в нарушение требований законодательства продолжил распространение в одном из мессенджеров материалов без указания на то, что они созданы или распространены иноагентом. В деле речь идет о двух штрафах в размере 40 и 45 тысяч рублей. Блогеру грозило до двух лет лишения свободы.
Ранее в отношении Дудя* была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в межгосударственный розыск. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Москвы.
Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года, его неоднократно штрафовали за нарушение иноагентского законодательства.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
