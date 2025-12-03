Рейтинг@Mail.ru
Адвокат Дудя* обжаловал приговор по иноагентскому делу - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:32 03.12.2025 (обновлено: 02:50 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/prigovor-2059394755.html
Адвокат Дудя* обжаловал приговор по иноагентскому делу
Адвокат Дудя* обжаловал приговор по иноагентскому делу - РИА Новости, 03.12.2025
Адвокат Дудя* обжаловал приговор по иноагентскому делу
Жалоба защиты на заочный приговор блогеру Юрию Дудю* (признан в РФ иноагентом), получившему 1 год и 10 месяцев колонии по делу об уклонении от исполнения... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T02:32:00+03:00
2025-12-03T02:50:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755349111_0:159:2633:1640_1920x0_80_0_0_8500f401391dc67dc4701a655077d43c.jpg
https://ria.ru/20251202/sud-2059141217.html
https://ria.ru/20251126/sud-2057745368.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755349111_0:0:2633:1976_1920x0_80_0_0_8144ee53b860eb99a5e9c105e76674ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Адвокат Дудя* обжаловал приговор по иноагентскому делу

Адвокат Дудя обжаловал заочный приговор по иноагентскому делу

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЮрий Дудь*
Юрий Дудь* - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Юрий Дудь*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Жалоба защиты на заочный приговор блогеру Юрию Дудю* (признан в РФ иноагентом), получившему 1 год и 10 месяцев колонии по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, поступила в суд Москвы, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что жалоба защиты поступила в суд.
Суд - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Демограф Ракша* не смог оспорить статус иноагента
2 декабря, 11:13
Мировой судья судебного участка Басманного района Москвы в середине ноября заочно приговорил Дудя* к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима - как и просило гособвинение в ходе прений сторон. Адвокат Дудя, отметив, что "формально в действиях есть состав преступления", настаивал на прекращении дела по малозначительности.
По данным следствия, Дудь* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ), однако в нарушение требований законодательства продолжил распространение в одном из мессенджеров материалов без указания на то, что они созданы или распространены иноагентом. В деле речь идет о двух штрафах в размере 40 и 45 тысяч рублей. Блогеру грозило до двух лет лишения свободы.
Ранее в отношении Дудя* была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в межгосударственный розыск. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Москвы.
Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года, его неоднократно штрафовали за нарушение иноагентского законодательства.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Дмитрий Колезев* - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Суд оштрафовал журналиста-иноагента Колезева*
26 ноября, 15:36
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала