https://ria.ru/20251203/predpriyatie--2059489878.html
Липецкое предприятие на 25% увеличило выпуск металла благодаря нацпроекту
Липецкое предприятие на 25% увеличило выпуск металла благодаря нацпроекту - РИА Новости, 03.12.2025
Липецкое предприятие на 25% увеличило выпуск металла благодаря нацпроекту
Липецкий производитель металлопроката ООО "ТИТАН" нарастил выпуск продукции на 25% благодаря участию в национальном проекте "Эффективная и конкурентная... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T13:05:00+03:00
2025-12-03T13:05:00+03:00
2025-12-03T13:05:00+03:00
липецкая область
экономика
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956424609_0:545:2673:2048_1920x0_80_0_0_02b1bd733add801e4fc63d35c7a84214.jpg
https://ria.ru/20251202/rost-2059160049.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956424609_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_20e66cdb1893efdddb646bcdfeb65453.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, игорь артамонов
Липецкая область, Экономика, Игорь Артамонов
Липецкое предприятие на 25% увеличило выпуск металла благодаря нацпроекту
Липецкий производитель ООО "ТИТАН" нарастил выпуск металла на 25%
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Липецкий производитель металлопроката ООО "ТИТАН" нарастил выпуск продукции на 25% благодаря участию в национальном проекте "Эффективная и конкурентная экономика", компания присоединилась к федеральной программе повышения производительности труда в марте 2025 года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, совместно со специалистами Регионального центра компетенций на предприятии оптимизировали процесс производства металлоконструкций. Меры позволили всего за несколько месяцев добиться результатов: время изготовления одной партии продукции сократилось на 12%.
Артамонов отметил, что на производстве были интегрированы конкретные решения: разработаны четкие стандарты выполнения ключевых операций; внедрена система визуального управления для сырья и материалов; организованы рабочие места по системе 5S на участке рубки металла. Особое внимание уделили обучению сотрудников. Компания подготовила собственных инструкторов по бережливому производству и запустила программу регулярного обучения для персонала.
"Участие в нацпроекте открывает перед предприятиями новые возможности для технологического развития. Современные подходы к организации производства позволяют достигать реальных экономических результатов", — сказал Артамонов.