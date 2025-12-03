Липецкое предприятие на 25% увеличило выпуск металла благодаря нацпроекту

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Липецкий производитель металлопроката ООО "ТИТАН" нарастил выпуск продукции на 25% благодаря участию в национальном проекте "Эффективная и конкурентная экономика", компания присоединилась к федеральной программе повышения производительности труда в марте 2025 года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

По его словам, совместно со специалистами Регионального центра компетенций на предприятии оптимизировали процесс производства металлоконструкций. Меры позволили всего за несколько месяцев добиться результатов: время изготовления одной партии продукции сократилось на 12%.

Артамонов отметил, что на производстве были интегрированы конкретные решения: разработаны четкие стандарты выполнения ключевых операций; внедрена система визуального управления для сырья и материалов; организованы рабочие места по системе 5S на участке рубки металла. Особое внимание уделили обучению сотрудников. Компания подготовила собственных инструкторов по бережливому производству и запустила программу регулярного обучения для персонала.