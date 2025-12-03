Рейтинг@Mail.ru
Липецкое предприятие на 25% увеличило выпуск металла благодаря нацпроекту - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
13:05 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/predpriyatie--2059489878.html
Липецкое предприятие на 25% увеличило выпуск металла благодаря нацпроекту
Липецкое предприятие на 25% увеличило выпуск металла благодаря нацпроекту - РИА Новости, 03.12.2025
Липецкое предприятие на 25% увеличило выпуск металла благодаря нацпроекту
Липецкий производитель металлопроката ООО "ТИТАН" нарастил выпуск продукции на 25% благодаря участию в национальном проекте "Эффективная и конкурентная... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T13:05:00+03:00
2025-12-03T13:05:00+03:00
липецкая область
экономика
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956424609_0:545:2673:2048_1920x0_80_0_0_02b1bd733add801e4fc63d35c7a84214.jpg
https://ria.ru/20251202/rost-2059160049.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956424609_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_20e66cdb1893efdddb646bcdfeb65453.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, игорь артамонов
Липецкая область, Экономика, Игорь Артамонов
Липецкое предприятие на 25% увеличило выпуск металла благодаря нацпроекту

Липецкий производитель ООО "ТИТАН" нарастил выпуск металла на 25%

© iStock.com / Anatoly KireevВид на Липецк
Вид на Липецк - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© iStock.com / Anatoly Kireev
Вид на Липецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Липецкий производитель металлопроката ООО "ТИТАН" нарастил выпуск продукции на 25% благодаря участию в национальном проекте "Эффективная и конкурентная экономика", компания присоединилась к федеральной программе повышения производительности труда в марте 2025 года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, совместно со специалистами Регионального центра компетенций на предприятии оптимизировали процесс производства металлоконструкций. Меры позволили всего за несколько месяцев добиться результатов: время изготовления одной партии продукции сократилось на 12%.
Артамонов отметил, что на производстве были интегрированы конкретные решения: разработаны четкие стандарты выполнения ключевых операций; внедрена система визуального управления для сырья и материалов; организованы рабочие места по системе 5S на участке рубки металла. Особое внимание уделили обучению сотрудников. Компания подготовила собственных инструкторов по бережливому производству и запустила программу регулярного обучения для персонала.
"Участие в нацпроекте открывает перед предприятиями новые возможности для технологического развития. Современные подходы к организации производства позволяют достигать реальных экономических результатов", — сказал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Рост креативной индустрии отмечен в Липецкой области
2 декабря, 12:12
 
Липецкая областьЭкономикаИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала