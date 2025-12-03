Рейтинг@Mail.ru
07:19 03.12.2025
СМИ: правительство посчитало нецелесообразным строительство Севсиба
СМИ: правительство посчитало нецелесообразным строительство Севсиба
строительство, россия, нижневартовск, белый яр, владимир путин, виталий савельев, ржд
Строительство, Россия, Нижневартовск, Белый Яр, Владимир Путин, Виталий Савельев, РЖД
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Правительство России посчитало нецелесообразным строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали (Севсиба), оцененного в 50 триллионов рублей из‑за сложных геологических условий, пишет газета "Коммерсант" с ссылкой на слова источника про письмо вице-премьера Виталия Савельева президенту РФ Владимиру Путину.
Путин в 2023 году поручал кабмину совместно с правительством Кузбасса рассмотреть вопрос о строительстве этой магистрали.
"Правительство посчитало нецелесообразным строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали — участков от Нижневартовска до Белого Яра и от Таштагола до Урумчи в Китае. Об этом, как рассказал источник "Коммерсанта", вице-премьер Виталий Савельев в письме сообщил президенту РФ Владимиру Путину", - пишет газета в среду.
По словам собеседника издания, отказаться от проекта решено из‑за высокой стоимости. Затраты на строительство Севсиба оценены в 50 триллионов рублей в первую очередь из‑за сложных геологических условий, а инвестпрограмма РЖД и так существенно сокращена.
Вопрос о строительстве Северо-Сибирской железной дороги – Севсиба - обсуждается уже много лет и рассматривались разные маршруты. Стратегия развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года предусматривала строительство Северо-Сибирской дороги протяженностью 1,9 тысячи километров и стоимостью почти 218 миллиардов рублей от Нижневартовска через Белый Яр до Усть-Илимска.
Отдельно как часть Севсиба упоминался участок Ельчимо – Чадобец в Красноярском крае. Он оценивался в 12,6 миллиарда рублей.
Предполагалось, что Северо-Сибирская железная дорога, которая свяжет Ханты-Мансийский АО с Байкало-Амурской магистралью, будет служить для развития и обслуживания промышленной зоны в Нижнем Приангарье.
"Коммерсант" в среду ещё пишет про участок Севсиба Таштагол — Урумчи, предполагавший создание нового входа в Китай через 55‑километровый западный отрезок российско-китайской границы на Алтае, между Казахстаном и Монголией. Из‑за сложного рельефа, отмечает издание, рассматривалось строительство под Алтаем двух тоннелей, российского и китайского, но до дела так и не дошло.
СтроительствоРоссияНижневартовскБелый ЯрВладимир ПутинВиталий СавельевРЖД
 
 
