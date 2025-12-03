Тайный Санта 2026: как играть, идеи подарков, правила игры

Тайный санта — новогодняя игра с анонимным обменом подарками: каждый участник случайно получает имя человека из компании и готовит для него сюрприз, сам при этом тоже получает в подарок что-то приятное. Подробнее об игре — в материале РИА Новости.

Что такое Тайный Санта

Смысл игры в том, что группа людей договаривается о бюджете и правилах, проводит жеребьевку, а затем каждый готовит подарок одному человеку из списка. Имя дарителя остается скрытым.

Такой обмен сюрпризами уже много лет популярен в офисах, школах, университетах и семьях по всему миру — под названием Secret Santa. Это простая и очень эмоциональная история про внимание к людям, с которыми вы проводите много времени.

Правила игры

Основной принцип всегда одинаковый:

Определяем, сколько человек участвует. Проводим жеребьевку. Каждый готовит подарок для "своего" человека. В назначенный день все собираются и устраивают общий праздник и обмен подарками.

Организация и сбор участников

Чтобы правильно подготовиться, заранее обсудите:

Условия участия: полностью добровольно, никаких "обязаловок".

Бюджет: должна быть комфортная вилка для всех.

Формат: это будет спокойный классический обмен или более прикольный и креативный вариант с заданиями.

Регламент: можно ли дарить алкоголь, косметику, шутливые подарки; будут ли раскрыты личности Сант.

Удобно сделать короткое описание в чате: "Играем в тайного санту, бюджет до 1000 рублей, дата вручения — 25 декабря, место — переговорка / гостиная / класс" (пример).

Проведение жеребьевки

Есть два варианта проведения жеребьевки.

Оффлайн-жеребьевка

Классический способ, когда все находятся рядом:

На одинаковых листочках пишем имя каждого участника. Складываем бумажки и опускаем в шляпу/коробку. Каждый по очереди тянет жребий рукой. Если человек вытянул самого себя, бумажку возвращают и тянут новую.

Такой метод хорошо работает в небольшом коллективе: отдел, класс в школа, семья.

Онлайн-жеребьевка

Для удаленных команд удобно использовать сервисы:

российские сервисы вроде santa-secret.ru, mysanta.ru, osanta.ru позволяют создать "коробку", задать лимит по цене, собрать e-mail участников и провести автоматическое распределение.

международные платформы SecretSanta.com или DrawNames позволяют играть с друзьями за рубежом и сразу прикреплять вишлисты и ссылки на товары.

Организатору достаточно просто начать игру: завести "комнату" и разослать приглашения.

Подготовка подарка

После жеребьевки начинается самая приятная часть — выбор того, что человек получит в подарок:

Попросите участников заранее составить вишлист: 3–5 идей, что хотелось бы получить, и небольшой стоп-лист.

Учитывайте, кто перед вами: мужчина, женщина, подросток, взрослый коллега, одноклассник, мама, папа, бабушка — важно попасть в возраст и роль.

Смотрите на интересы: спорт, книги, путешествия, дизайн, настольные игры, хобби.

Если купить что-то тяжело, можно заказывать онлайн — главное, не тянуть до последнего.

Вручение подарков

Финальный этап может проводиться по-разному:

Все складывают подарки под елку, потом по очереди подходят и забирают свою коробку.

Ведущий проводит мини-розыгрыш: "Подарок для человека, который всегда спасает нас от дедлайнов…"

Можно устроить мини-квест по поиску своего сюрприза в офисе или классе.

Иногда тайные санты сохраняют анонимность, а иногда в конце все раскрываются, и это отдельный забавный момент – особенно в дружном коллективе.

Как играть в Тайного Санту

Ниже – несколько вариантов проведения Тайного Санты.

Классический вариант

Базовый вариант предполагает:

фиксированный бюджет;

один даритель – один получатель;

анонимность по желанию;

спокойная атмосфера и минимум дополнительных правил.

Такой формат подходит, когда в компании есть люди, которые не любят шумные конкурсы и предпочитают простой, понятный сценарий игры.

Игровые варианты

Если компания любит играть и не против креатива, можно добавить:

небольшие задания перед вскрытием подарка: рассказать стихотворение, спеть строку из новогодней песни;

формат "угадай своего Сантy", когда по подсказкам нужно понять, кто был дарителем.

Смешные и творческие варианты

Идея для тех, кто ценит юмор:

дарить прикольный, но все же полезный презент: забавные носки, необычный блокнот, "ленивую" кружку-мешалку;

добавить элемент творчества: открытка, сделанная своими руками, комикс, мини-книга о человеке.

Главное — шутка не должна быть обидной: никаких намеков на внешний вид или семейное положение.

Анонимные варианты

Иногда игры специально проводят в довольно секретном формате:

даритель не раскрывает свое имя ни до, ни после праздника;

в открытке – только пожелание и, максимум, описание того, почему выбран именно такой подарок.

Такой подход хорошо заходит в больших офисах и там, где важно не выделять людей по статусу.

Идеи подарков

Хороший подарок для тайного санты:

не слишком личный;

не намекает на проблемы;

вызывает улыбку и ощущение заботы.

Вот несколько вариантов, которые подойдут разным людям.

Для кого Идеи подарков Коллега в офисе Красивая кружка, настольный органайзер, мини-увлажнитель, набор чая/кофе, ежедневник Руководитель Настольное растение, качественный блокнот, стильная ручка, хороший кофе, книга по интересам Друг / подруга Настольная игра, шоппер, плед, сертификат в книжный, набор для творчества Парню Пауэрбанк, постер по любимому фильму, смешной мерч, аксессуар для компьютера или приставки Девушке Ароматическая свеча, косметичка, набор ухода, украшения для дома, сертификат на впечатление Маме Теплый плед, фотокнига, кухонный гаджет, набор для выпечки, сертификат на СПА Папе Набор инструментов, термокружка, аксессуары для машины, книга по хобби Однокласснице Милый блокнот, набор стикеров, маркеры, постер, сквиш, небольшая настольная игра Взрослый коллега Качественная ручка, блокнот, подарочный набор сладостей, чайный набор, "вечный" календарь на стол Универсальный вариант Носки с забавным принтом, сладкий набор, кружка, свеча, мини-термос, небольшая настольная игра

Особенности для разных компаний

В зависимости от компании, в которой вы хотите провести игру, важно учитывать некоторые особенности.

На работе (в офисе)

Для офисного формата важно:

единый бюджет, чтобы не было ощущения несоразмерности;

нейтральные подарки, не затрагивающие личные темы;

ясный регламент по срокам и доставке (особенно если часть людей на удаленке).

С друзьями

Здесь можно позволить себе максимум свободы:

тематический формат (только что-то для кухни / только настольные игры / только "уют");

более смелые шутки, если все точно в одинаковом настроении.

Хорошая идея – заранее договориться, что все пишут в группе мини-вишлист: это снимает лишнюю тревогу "вдруг куплю ерунду".

В семье

Для семьи Тайный Санта может называться началом новой традиции:

удобно, если семья большая и не хочется разоряться на подарки каждому;

дети с азартом вытягивают имена и пытаются угадать Сантy.

В учебном заведении (школа, университет)

В школах и вузах важно:

заранее согласовать игру с администрацией / куратором;

ограничить тематику и цену подарков;

подбирать что-то безопасное и уместное: книги, канцелярия, сладости, мелкие аксессуары.

Главное, чтобы никто не остался без сюрприза.

Онлайн

Цифровой или виртуальный Тайный Санта особенно актуален для удаленных сотрудников.

Такой формат подходит и для игр с незнакомцами – специальные площадки собирают людей из разных стран, а сама акция строится на доверии и рейтингах участников.

Семья в теплых носках

Онлайн сервисы для организации игры

Если хочется упростить жизнь организатору и сделать проведение максимально технологичным, можно использовать:

santa-secret.ru – российский сервис с "коробками" для жеребьевки, лимитом по цене и анонимным чатом между участниками;

mysanta.ru – сервис с разными типами игр, быстрыми жеребьевками и возможностью играть в гибридном формате "офис + удаленка";

SecretSanta.com / DrawNames / Elfster – международные платформы для обмена подарками, где удобно играть с друзьями из других стран и сразу прикреплять ссылки на товары.

Это помогает вовлечь в участие в игре даже тех, кто физически далеко: сервисы сами напоминают о сроках, следят за статусами доставки, иногда предлагают идеи подарков по интересам.

Интересные факты и история игры

Корни традиции уходят к европейским рождественским практикам анонимного дарения: в Скандинавии существовал обычай Juklapp – "стучащее Рождество", когда человек оставлял подарок у двери и убегал.

В современном виде тайные санты активно распространились в англоязычных странах, а позже формат адаптировался в России и других странах СНГ.