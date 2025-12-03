Рейтинг@Mail.ru
В Брюсселе были ошарашены обысками в службе внешних связей ЕС, пишут СМИ
11:50 03.12.2025
В Брюсселе были ошарашены обысками в службе внешних связей ЕС, пишут СМИ
В Брюсселе были ошарашены обысками в службе внешних связей ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 03.12.2025
В Брюсселе были ошарашены обысками в службе внешних связей ЕС, пишут СМИ
Европейские чиновники были ошарашены обысками бельгийской полиции в Европейской службе внешних связей, сообщает издание Politico. РИА Новости, 03.12.2025
в мире, бельгия, федерика могерини, евросоюз, politico, брюссель
В мире, Бельгия, Федерика Могерини, Евросоюз, Politico, Брюссель
В Брюсселе были ошарашены обысками в службе внешних связей ЕС, пишут СМИ

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Европейские чиновники были ошарашены обысками бельгийской полиции в Европейской службе внешних связей, сообщает издание Politico.
"Брюссель был потрясен во вторник новостью о том, что бельгийская полиция провела рейды в офисах Европейской службы внешних связей, частных домах и элитном Колледже Европы в связи с делом о мошенничестве", - пишет издание.
Издание добавляет, что задержания экс-главы евродипломатии Фредерики Могерини и бывшего генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино сделали этот скандал одним из самых серьезных для руководства ЕС за многие годы.
Ранее Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила проведение обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС и задержание трех человек в рамках расследования предполагаемого мошенничества, связанного с финансируемой Евросоюзом программой подготовки молодых дипломатов. Газета Soir писала, что по делу о предполагаемом мошенничестве задержана экс-глава евродипломатии Федерика Могерини. Газета Echo сообщала, что полиция Бельгии задержала бывшего генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Захарова прокомментировала задержание Могерини
2 декабря, 15:59
 
В миреБельгияФедерика МогериниЕвросоюзPoliticoБрюссель
 
 
