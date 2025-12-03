Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал, когда состоятся официальные переговоры Путина и Моди - РИА Новости, 03.12.2025
16:03 03.12.2025
Ушаков рассказал, когда состоятся официальные переговоры Путина и Моди
Официальные переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди состоятся 5 декабря, встреча пройдет в узком и расширенном... РИА Новости, 03.12.2025
индия
россия
владимир путин
нарендра моди
юрий ушаков
индия, россия, владимир путин, нарендра моди, юрий ушаков
Ушаков рассказал, когда состоятся официальные переговоры Путина и Моди

Владимир Путин и Нарендра Моди. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Официальные переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди состоятся 5 декабря, встреча пройдет в узком и расширенном составах, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря.
"Состоится (5 декабря - ред.) беседа Владимира Владимировича Путина с премьер-министром Моди в узком составе. И затем переговоры продолжатся в расширенном составе", - сказал Ушаков журналистам.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Путин посетит мемориал Махатмы Ганди, сообщил Ушаков
