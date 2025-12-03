https://ria.ru/20251203/peregovory-2059544719.html
Ушаков рассказал, когда состоятся официальные переговоры Путина и Моди
Ушаков рассказал, когда состоятся официальные переговоры Путина и Моди - РИА Новости, 03.12.2025
Ушаков рассказал, когда состоятся официальные переговоры Путина и Моди
Официальные переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди состоятся 5 декабря, встреча пройдет в узком и расширенном... РИА Новости, 03.12.2025
Ушаков рассказал, когда состоятся официальные переговоры Путина и Моди
