В Омской области пенсионер задушил свою пьющую племянницу
09:00 03.12.2025 (обновлено: 15:26 03.12.2025)
В Омской области пенсионер задушил свою пьющую племянницу
В Омской области 72-летний пенсионер задушил пьющую племянницу, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости, 03.12.2025
2025
В Омской области пенсионер задушил свою пьющую племянницу

ОМСК, 2 дек — РИА Новости. В Омской области 72-летний пенсионер задушил пьющую племянницу, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
"Обвиняемый, находясь у себя дома, в ходе конфликта по причине аморального образа жизни своей 41-летней племянницы, проживающей у него, злоупотребляющей спиртным, лишенной родительских прав, убил ее путем удушения", — говорится в релизе.
Затем мужчина позвонил другой племяннице, родной сестре погибшей, и рассказал о преступлении.
В прокуратуре уточнили, что это произошло 27 августа в Саргатском районе.
Уголовное дело об убийстве уже направили в суд. Пенсионеру грозит до 15 лет заключения.
