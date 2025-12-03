https://ria.ru/20251203/pensioner-2059418527.html
В Омской области пенсионер задушил свою пьющую племянницу
В Омской области пенсионер задушил свою пьющую племянницу - РИА Новости, 03.12.2025
В Омской области пенсионер задушил свою пьющую племянницу
В Омской области 72-летний пенсионер задушил пьющую племянницу, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T09:00:00+03:00
2025-12-03T09:00:00+03:00
2025-12-03T15:26:00+03:00
происшествия
саргатский район
омская область
россия
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
https://ria.ru/20251203/kriminal-2059194667.html
саргатский район
омская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саргатский район, омская область, россия, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Саргатский район, Омская область, Россия, Крушение вертолета в Дагестане
В Омской области пенсионер задушил свою пьющую племянницу
Омский пенсионер задушил племянницу и рассказал об этом ее сестре по телефону
ОМСК, 2 дек — РИА Новости.
В Омской области 72-летний пенсионер задушил пьющую племянницу, сообщили в пресс-службе
региональной прокуратуры.
"Обвиняемый, находясь у себя дома, в ходе конфликта по причине аморального образа жизни своей 41-летней племянницы, проживающей у него, злоупотребляющей спиртным, лишенной родительских прав, убил ее путем удушения", — говорится в релизе.
Затем мужчина позвонил другой племяннице, родной сестре погибшей, и рассказал о преступлении.
В прокуратуре уточнили, что это произошло 27 августа в Саргатском районе
.
Уголовное дело об убийстве уже направили в суд. Пенсионеру грозит до 15 лет заключения.