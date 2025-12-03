Рейтинг@Mail.ru
Три девочки попали в полицию после драки на вокзале под Петербургом
10:20 03.12.2025 (обновлено: 18:46 03.12.2025)
Три девочки попали в полицию после драки на вокзале под Петербургом
Петербургские полицейские установили личности трех девочек-подростков, устроивших драку на железнодорожном вокзале в Павловске, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.12.2025
происшествия
павловск
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
павловск
санкт-петербург
происшествия, павловск, санкт-петербург
Происшествия, Павловск, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Три девочки попали в полицию после драки на вокзале под Петербургом

Три девочки 15-17 лет попали в полицию после драки на вокзале под Петербургом

Драка с участем трех девочек-подростков на железнодорожном вокзале в Павловске. Кадр видео из соцетей
Драка с участем трех девочек-подростков на железнодорожном вокзале в Павловске. Кадр видео из соцетей - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Драка с участем трех девочек-подростков на железнодорожном вокзале в Павловске. Кадр видео из соцетей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Петербургские полицейские установили личности трех девочек-подростков, устроивших драку на железнодорожном вокзале в Павловске, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
При мониторинге интернета правоохранители обратили внимание на видео с дракой, которая произошла 30 ноября.
"Полицейские установили личности несовершеннолетних участниц конфликта. Ими оказались три девушки в возрасте от 15 до 17 лет, обучающиеся в различных учебных заведениях. Они были доставлены в полицию и после опроса переданы родителям", — говорится в релизе.
В ГУ МВД уточнили, что девочки получили ушибы и ссадины, они лечатся дома. Участниц драки поставят на профилактический учет, а их родителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее воспитание.
Полицейские передали материалы проверки в следственные органы и продолжают искать других участников драки.
ПроисшествияПавловскСанкт-Петербург
 
 
Заголовок открываемого материала