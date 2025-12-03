https://ria.ru/20251203/pavlovsk-2059431290.html
Три девочки попали в полицию после драки на вокзале под Петербургом
Три девочки попали в полицию после драки на вокзале под Петербургом - РИА Новости, 03.12.2025
Три девочки попали в полицию после драки на вокзале под Петербургом
Петербургские полицейские установили личности трех девочек-подростков, устроивших драку на железнодорожном вокзале в Павловске, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.12.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Петербургские полицейские установили личности трех девочек-подростков, устроивших драку на железнодорожном вокзале в Павловске, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
При мониторинге интернета правоохранители обратили внимание на видео с дракой, которая произошла 30 ноября.
"Полицейские установили личности несовершеннолетних участниц конфликта. Ими оказались три девушки в возрасте от 15 до 17 лет, обучающиеся в различных учебных заведениях. Они были доставлены в полицию и после опроса переданы родителям", — говорится в релизе.
В ГУ МВД уточнили, что девочки получили ушибы и ссадины, они лечатся дома. Участниц драки поставят на профилактический учет, а их родителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее воспитание.
Полицейские передали материалы проверки в следственные органы и продолжают искать других участников драки.