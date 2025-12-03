Драка с участем трех девочек-подростков на железнодорожном вокзале в Павловске. Кадр видео из соцетей

Три девочки попали в полицию после драки на вокзале под Петербургом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Петербургские полицейские установили личности трех девочек-подростков, устроивших драку на железнодорожном вокзале в Павловске, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

При мониторинге интернета правоохранители обратили внимание на видео с дракой, которая произошла 30 ноября.

"Полицейские установили личности несовершеннолетних участниц конфликта. Ими оказались три девушки в возрасте от 15 до 17 лет, обучающиеся в различных учебных заведениях. Они были доставлены в полицию и после опроса переданы родителям", — говорится в релизе.

В ГУ МВД уточнили, что девочки получили ушибы и ссадины, они лечатся дома. Участниц драки поставят на профилактический учет, а их родителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее воспитание.