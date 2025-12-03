Овечкин инициировал рукопожатие игроков "Вашингтона" с именитым соперником

По итогам противостояния Овечкин (24 очка; 13 голов + 11 передач) опередил Копитара (22; 10+12) по количеству результативных действий за 29 совместных матчей. "Кингз" (15 побед, 13 поражений, 1 поражение в овертайме) имеют лучшую статистику, чем "Кэпиталз" (14 побед, 12 поражений, 3 поражения в овертайме).

Копитару 38 лет. Он был выбран "Лос-Анджелесом" на драфте НХЛ 2005 года под общим 11-м номером. Словенец выступал за "Кингз" с сезона-2006/07, провел 1476 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 1292 (445+847) очка. В 2012 и 2014 годах Копитар в составе "Лос-Анджелеса" завоевывал Кубок Стэнли.