Овечкин инициировал рукопожатие игроков "Вашингтона" с именитым соперником
Овечкин инициировал рукопожатие игроков "Вашингтона" с именитым соперником
Овечкин инициировал рукопожатие игроков "Вашингтона" с именитым соперником
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин инициировал рукопожатие игроков команды с форвардом "Лос-Анджелес Кингз" Анже Копитаром после матча регулярного...
2025-12-03T10:34:00+03:00
2025-12-03T10:34:00+03:00
2025-12-03T11:03:00+03:00
хоккей
спорт
александр овечкин
анже копитар
вашингтон кэпиталз
капитан
национальная хоккейная лига (нхл)
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин инициировал рукопожатие игроков команды с форвардом "Лос-Анджелес Кингз" Анже Копитаром после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Лос-Анджелесе
завершилась победой гостей со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). Овечкин
стал автором двух голевых передач и продлил результативную серию до пяти игр. После игры россиянин выстроил игроков столичного клуба и первым пожал руку словенскому нападающему, который в сентябре объявил, что нынешний сезон НХЛ
станет для него последним в карьере. Овечкин и Копитар
в последний раз встретились на льду.
По итогам противостояния Овечкин (24 очка; 13 голов + 11 передач) опередил Копитара (22; 10+12) по количеству результативных действий за 29 совместных матчей. "Кингз" (15 побед, 13 поражений, 1 поражение в овертайме) имеют лучшую статистику, чем "Кэпиталз" (14 побед, 12 поражений, 3 поражения в овертайме).
Копитару 38 лет. Он был выбран "Лос-Анджелесом" на драфте НХЛ 2005 года под общим 11-м номером. Словенец выступал за "Кингз" с сезона-2006/07, провел 1476 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 1292 (445+847) очка. В 2012 и 2014 годах Копитар в составе "Лос-Анджелеса" завоевывал Кубок Стэнли.