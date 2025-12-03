Рейтинг@Mail.ru
"Оклахома" одержала победу над "Голден Стэйт" в матче НБА
03.12.2025
"Оклахома" одержала победу над "Голден Стэйт" в матче НБА
"Оклахома-Сити Тандер" обыграла "Голден Стэйт Уорриорз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Оклахома-Сити Тандер" обыграла "Голден Стэйт Уорриорз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Сан-Франциско завершилась со счетом 124:112 (32:26, 31:18, 28:44, 33:24) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал защитник "Оклахомы" Шей Гилджес-Александер, на счету которого 38 очков. У "Голден Стэйт" по 17 очков набрали Брэндин Поджемски и Пэт Спенсер.
"Оклахома" (21 победа, 1 поражение) возглавляет Западную конференцию. Команда одержала 13-ю победу подряд. "Голден Стэйт" (11 побед, 11 поражений) занимает восьмое место.
В следующем матче "Оклахома" примет "Даллас Маверикс" 5 декабря. "Голден Стэйт" днем раньше сыграет с "Филадельфией Севенти Сиксерс" на паркете соперника.

Результаты других матчей:

  • "Филадельфия Севенти Сиксерс" - "Вашингтон Уизардс" - 121:102;
  • "Торонто Рэпторс" - "Портленд Трэйл Блэйзерс" - 121:118;
  • "Бостон Селтикс" - "Нью-Йорк Никс" - 123:117;
  • "Нью-Орлеан Пеликанс" - "Миннесота Тимбервулвз" - 142:149 ОТ;
  • "Сан-Антонио Спёрс" - "Мемфис Гриззлис" - 126:119.
Зайон Уильямсон - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Первый номер драфта НБА-2019 выбыл на длительный срок
Вчера, 02:08
 
Баскетбол
 
