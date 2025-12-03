"Оклахома" одержала победу над "Голден Стэйт" в матче НБА

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Оклахома-Сити Тандер" обыграла "Голден Стэйт Уорриорз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Сан-Франциско завершилась со счетом 124:112 (32:26, 31:18, 28:44, 33:24) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал защитник "Оклахомы" Шей Гилджес-Александер, на счету которого 38 очков. У "Голден Стэйт" по 17 очков набрали Брэндин Поджемски и Пэт Спенсер.
03 декабря 2025 • начало в 07:00
Завершен
"Оклахома" (21 победа, 1 поражение) возглавляет Западную конференцию. Команда одержала 13-ю победу подряд. "Голден Стэйт" (11 побед, 11 поражений) занимает восьмое место.
В следующем матче "Оклахома" примет "Даллас Маверикс" 5 декабря. "Голден Стэйт" днем раньше сыграет с "Филадельфией Севенти Сиксерс" на паркете соперника.
Результаты других матчей:
- "Филадельфия Севенти Сиксерс" - "Вашингтон Уизардс" - 121:102;
- "Торонто Рэпторс" - "Портленд Трэйл Блэйзерс" - 121:118;
- "Бостон Селтикс" - "Нью-Йорк Никс" - 123:117;
- "Нью-Орлеан Пеликанс" - "Миннесота Тимбервулвз" - 142:149 ОТ;
- "Сан-Антонио Спёрс" - "Мемфис Гриззлис" - 126:119.