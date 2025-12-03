Рейтинг@Mail.ru
Обвинение запросило добавить Акунину* год лишения свободы
12:32 03.12.2025 (обновлено: 15:11 03.12.2025)
Обвинение запросило добавить Акунину* год лишения свободы
Гособвинение просит добавить год лишения свободы писателю Борису Акунину* (иноагент Григорий Чхартишвили*) по делу об уклонении от исполнения обязанностей... РИА Новости, 03.12.2025
2025
Обвинение запросило добавить Акунину* год лишения свободы

Борис Акунин*
© РИА Новости / Максим Блинов
Борис Акунин*. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Гособвинение просит добавить год лишения свободы писателю Борису Акунину* (иноагент Григорий Чхартишвили*) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, окончательно назначив ему заочно 15 лет колонии по совокупности с первым приговором, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Прошу признать Чхартишвили* виновным… назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год… путем полного присоединения по первому приговору 2-го Западного окружного военного суда... окончательно определить наказание в виде 15 лет лишения свободы", - сказал прокурор в прениях сторон.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а также признан иноагентом
