Обвинение запросило добавить Акунину* год лишения свободы

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Гособвинение просит добавить год лишения свободы писателю Борису Акунину* (иноагент Григорий Чхартишвили*) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, окончательно назначив ему заочно 15 лет колонии по совокупности с первым приговором, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.