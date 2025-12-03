https://ria.ru/20251203/obvinenie-2059479439.html
Обвинение запросило добавить Акунину* год лишения свободы
Гособвинение просит добавить год лишения свободы писателю Борису Акунину* (иноагент Григорий Чхартишвили*) по делу об уклонении от исполнения обязанностей... РИА Новости, 03.12.2025
Обвинение запросило добавить Акунину* год лишения свободы
Гособвинение просит назначить Акунину 15 лет лишения свободы