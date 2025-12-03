"Газпром нефть" увеличила объем размещения облигаций, сообщил источник

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Газпром нефть" увеличила объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 50 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Ставка купона по облигациям привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 160 базисных пунктов.

Компания в среду собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии 005Р-03R с ежемесячными купонами. Первоначально объем сделки ожидался в размере не менее 20 миллиардов рублей.