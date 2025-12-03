В Новосибирске арестовали главу отдела СУСК по Кузбассу

НОВОСИБИРСК, 3 дек - РИА Новости. Центральный районный суд Новосибриска заключил под стражу руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СУСК РФ по Кемеровской области по Кузбассу Леонида Харитонова, сообщает Центральный районный суд Новосибриска заключил под стражу руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СУСК РФ по Кемеровской области по Кузбассу Леонида Харитонова, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

"Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 2 декабря 2025 года в отношении Харитонова Леонида Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере - ред.), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 23 суток, то есть до 24 января 2026 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что постановление суда пока не вступило в законную силу.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее сообщала, что руководитель 2-го отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по Кемеровской области - Кузбассу Леонид Харитонов был задержан по делу о получении взятки в особо крупном размере.