В Новосибирске арестовали главу отдела СУСК по Кузбассу
08:16 03.12.2025 (обновлено: 08:26 03.12.2025)
В Новосибирске арестовали главу отдела СУСК по Кузбассу
В Новосибирске арестовали главу отдела СУСК по Кузбассу - РИА Новости, 03.12.2025
В Новосибирске арестовали главу отдела СУСК по Кузбассу
Центральный районный суд Новосибриска заключил под стражу руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СУСК РФ по Кемеровской области по... РИА Новости, 03.12.2025
происшествия, новосибирск, россия, кемеровская область
Происшествия, Новосибирск, Россия, Кемеровская область
В Новосибирске арестовали главу отдела СУСК по Кузбассу

Суд в Новосибирске арестовал главу отдела СУСК по Кузбассу Харитонова

© РИА Новости
Наручники на руках
© РИА Новости
Наручники на руках. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 3 дек - РИА Новости. Центральный районный суд Новосибриска заключил под стражу руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СУСК РФ по Кемеровской области по Кузбассу Леонида Харитонова, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
"Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 2 декабря 2025 года в отношении Харитонова Леонида Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере - ред.), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 23 суток, то есть до 24 января 2026 года", - говорится в сообщении.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В Подмосковье экс-чиновник получил восемь лет за взятку за утилизацию снега
2 декабря, 16:48
В пресс-службе добавили, что постановление суда пока не вступило в законную силу.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее сообщала, что руководитель 2-го отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по Кемеровской области - Кузбассу Леонид Харитонов был задержан по делу о получении взятки в особо крупном размере.
По ее данным, получение взятки было выявлено Главным следственным управлением СК РФ при оперативном сопровождении ФСБ России. Незаконное вознаграждение предназначалось за совершение действий в пользу фигурантов уголовного дела, которое находится в производстве указанного подразделения, уточнили в СК.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Суд в среду огласит приговор экс-главе Хабаровского края Фургалу
Вчера, 00:12
 
ПроисшествияНовосибирскРоссияКемеровская область
 
 
