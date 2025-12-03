В Новосибирске курьер ударил пожилую женщину ногой в лицо

© Кадр видео из соцсетей Курьер, ударивший ногой в лицо пожилую женщину в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 3 дек — РИА Новости. Новосибирские полицейские выясняют личность курьера, который ударил ногой в лицо пожилую женщину в подземном переходе, сообщил областной главк МВД.

"По происшествию в переходе метро сотрудниками полиции устанавливаются лицо, совершившее противоправное деяние, и все обстоятельства произошедшего", — говорится в релизе.

Это произошло 1 декабря. Камера наблюдения запечатлела, как молодой человек с курьерским квадратным рюкзаком за плечами внезапно без видимых причин бьет пожилую женщину и уходит. Пенсионерка упала и ударилась о стену и пол.

Женщине оказали медицинскую помощь, ее жизни ничего не угрожает.

Следственный комитет проводит проверку.