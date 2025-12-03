Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске курьер ударил пожилую женщину ногой в лицо
02:57 03.12.2025 (обновлено: 11:31 03.12.2025)
В Новосибирске курьер ударил пожилую женщину ногой в лицо
Новосибирские полицейские выясняют личность курьера, который ударил ногой в лицо пожилую женщину в подземном переходе, сообщил областной главк МВД.
2025-12-03T02:57:00+03:00
2025-12-03T11:31:00+03:00
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 3 дек — РИА Новости. Новосибирские полицейские выясняют личность курьера, который ударил ногой в лицо пожилую женщину в подземном переходе, сообщил областной главк МВД.
"По происшествию в переходе метро сотрудниками полиции устанавливаются лицо, совершившее противоправное деяние, и все обстоятельства произошедшего", — говорится в релизе.
Это произошло 1 декабря. Камера наблюдения запечатлела, как молодой человек с курьерским квадратным рюкзаком за плечами внезапно без видимых причин бьет пожилую женщину и уходит. Пенсионерка упала и ударилась о стену и пол.
Женщине оказали медицинскую помощь, ее жизни ничего не угрожает.
Следственный комитет проводит проверку.
В сервисе доставки товаров и еды "Купер" заявили, что узнали курьера и немедленно уволили его, а все материалы и данные передали полиции. В момент нападения он не выполнял доставку и не представлял сервис, добавили в компании.
