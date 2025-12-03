Рейтинг@Mail.ru
Норвегия выделит 500 миллионов долларов на оружие Украине - РИА Новости, 03.12.2025
10:06 03.12.2025
Норвегия выделит 500 миллионов долларов на оружие Украине
Норвегия выделит 500 миллионов долларов на оружие Украине - РИА Новости, 03.12.2025
Норвегия выделит 500 миллионов долларов на оружие Украине
Норвегия выделит 500 миллионов долларов на закупку американского вооружения для Украины в рамках инициативы PURL, заявил в среду министр иностранных дел... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T10:06:00+03:00
2025-12-03T10:06:00+03:00
в мире
украина
россия
норвегия
эспен барт эйде
сергей лавров
нато
украина
россия
норвегия
в мире, украина, россия, норвегия, эспен барт эйде, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Норвегия, Эспен Барт Эйде, Сергей Лавров, НАТО
Норвегия выделит 500 миллионов долларов на оружие Украине

Норвегия выделит $500 млн на закупку американского оружия для Украины

БРЮССЕЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Норвегия выделит 500 миллионов долларов на закупку американского вооружения для Украины в рамках инициативы PURL, заявил в среду министр иностранных дел королевства Эспен Барт Эйде.
Инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), созданная США и НАТО, не предусматривает оказания Штатами прямой военной помощи Украине. Она предполагает, что американское оружие для Киева закупают европейские страны.
"Сегодня Норвегия объявит о дополнительной помощи в размере 500 миллионов долларов США для программ PURL, распределенных в двух пакетах: один - совместно с Германией и Польшей, другой - совместно с Германией и Нидерландами", - сказал он по прибытии на встречу глав МИД стран НАТО в Брюсселе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В миреУкраинаРоссияНорвегияЭспен Барт ЭйдеСергей ЛавровНАТО
 
 
