В Подмосковье сократили сроки оформления недвижимости
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости.
Процедура постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности на объекты социально значимой инфраструктуры, жилой фонд и бытовую недвижимость была значительно упрощена в Московской области. Электронные обращения, касающиеся сделок с жильем, включая ипотечные операции, теперь обрабатываются в течение суток, сообщил 360.ru
.
Специалисты областного управления Росреестра ежедневно получают около тысячи запросов, касающихся оформления бытовых объектов недвижимости. Только с начала текущего года было рассмотрено свыше 400 тысяч таких заявлений.
Согласно действующему законодательству, категория бытовой недвижимости включает в себя квартиры, частные дома, комнаты, садовые домики, а также вспомогательные строения вроде гаражей и хозблоков вместе с земельными участками, находящимися под ними.
"Учетно-регистрационные действия в отношении этих объектов осуществляются специалистами управления в максимально короткие сроки, что способствует эффективному развитию инфраструктуры региона и защите имущественных прав граждан, а также повышает качество предоставления государственных услуг Росреестра", – объяснила глава отдела организации и контроля областного управления Росреестра Ольга Козлова.
Оформление документов доступно в дистанционном режиме через сайт Росреестра или на портале государственных услуг.