Рейтинг@Mail.ru
Три страны закупят ракеты систем Patriot для Киева, заявил Сикорский - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 03.12.2025 (обновлено: 17:29 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/nato-2059571939.html
Три страны закупят ракеты систем Patriot для Киева, заявил Сикорский
Три страны закупят ракеты систем Patriot для Киева, заявил Сикорский - РИА Новости, 03.12.2025
Три страны закупят ракеты систем Patriot для Киева, заявил Сикорский
Польша, Норвегия и Германия закупят в США ракеты для ЗРК Patriot на 500 миллионов долларов и отправят на Украину, заявил министр иностранных дел Польши Радослав РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T17:24:00+03:00
2025-12-03T17:29:00+03:00
в мире
норвегия
германия
радослав сикорский
польша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/32/1559193276_0:37:709:436_1920x0_80_0_0_5eb068b7c120db3885a97d73cba1c5ce.jpg
https://ria.ru/20251202/polsha-2059166248.html
https://ria.ru/20251127/orban-2057771335.html
https://ria.ru/20251202/tramp-2059354050.html
норвегия
германия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/32/1559193276_55:0:654:449_1920x0_80_0_0_7952973f06ddc33384c7b404cb1cf1ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, норвегия, германия, радослав сикорский, польша, нато
В мире, Норвегия, Германия, Радослав Сикорский, Польша, НАТО
Три страны закупят ракеты систем Patriot для Киева, заявил Сикорский

Сикорский: Польша, ФРГ и Норвегия купят у США ракеты Patriot для Украины

© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© U.S. Army
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 3 дек – РИА Новости. Польша, Норвегия и Германия закупят в США ракеты для ЗРК Patriot на 500 миллионов долларов и отправят на Украину, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский журналистам после встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.
"Вместе с Норвегией и Германией мы объявили о своем участии в программе закупки американского оружия для того, чтобы после отправить его на Украину. Это ракеты к батареям Patriot", - сказал Сикорский.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Глава МИД Польши ожидает перезагрузки отношений между Россией и США
2 декабря, 12:26
Он уточнил, что три страны выделят на эти цели 500 миллионов долларов.
"Вместе с норвежцами и немцами – это 500 миллионов долларов. Из этой суммы 100 миллионов – наши", - сказал Сикорский.
При этом глава польского МИД отметил, что данные средства предполагалось выделить для Европейского фонда обороны, который заблокировала Венгрия.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Орбан поставил Брюссель в тупик всего одним вопросом
27 ноября, 08:00
"Это не дополнительные деньги, а деньги, которые мы сразу хотели предназначить на Европейский фонд обороны, который заблокирован Венгрией. Чтобы эти деньги не пропали, они были перенаправлены на американское оружие для Украины", - сказал он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Дональд Трамп и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
США больше не раздают Украине деньги, как конфетки, заявил Трамп
2 декабря, 20:24
 
В миреНорвегияГерманияРадослав СикорскийПольшаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала