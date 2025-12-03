Три страны закупят ракеты систем Patriot для Киева, заявил Сикорский

ВАРШАВА, 3 дек – РИА Новости. Польша, Норвегия и Германия закупят в США ракеты для ЗРК Patriot на 500 миллионов долларов и отправят на Украину, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский журналистам после встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

"Вместе с Норвегией и Германией мы объявили о своем участии в программе закупки американского оружия для того, чтобы после отправить его на Украину. Это ракеты к батареям Patriot", - сказал Сикорский.

Он уточнил, что три страны выделят на эти цели 500 миллионов долларов.

"Вместе с норвежцами и немцами – это 500 миллионов долларов. Из этой суммы 100 миллионов – наши", - сказал Сикорский.

При этом глава польского МИД отметил, что данные средства предполагалось выделить для Европейского фонда обороны, который заблокировала Венгрия.

"Это не дополнительные деньги, а деньги, которые мы сразу хотели предназначить на Европейский фонд обороны, который заблокирован Венгрией. Чтобы эти деньги не пропали, они были перенаправлены на американское оружие для Украины", - сказал он.