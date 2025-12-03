https://ria.ru/20251203/nato-2059418045.html
Politico: у некоторых стран НАТО есть свои красные линии по Украине
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ряд стран НАТО настаивает, что у них есть свои "красные линии", которые должны быть учтены при урегулировании конфликта на Украине, сообщает газета Politico со ссылкой на чиновников альянса.
"Некоторые союзники (по НАТО
- ред.) настаивают на том, что у них есть свои "красные линии", по поводу которых они хотят предварительных консультаций", - говорится в публикации.
Газета отмечает, что эти "красные линии" касаются в том числе членства Украины
в альянсе и размещения войск и оружия на территориях союзников.
"Мы вместе с нашими партнерами и союзниками разрабатываем "красные линии", - заявила изданию министр иностранных дел Финляндии
Элина Валтонен.
Администрация США
ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия
сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент России Владимир Путин
, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева
, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.