Моторыгин побил рекорд "Динамо" по продолжительности сухой серии в КХЛ
Хоккей
Хоккей
 
21:42 03.12.2025
Моторыгин побил рекорд "Динамо" по продолжительности сухой серии в КХЛ
Моторыгин побил рекорд "Динамо" по продолжительности сухой серии в КХЛ
Московское "Динамо" в овертайме одержало победу над череповецкой "Северсталью" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 03.12.2025
хоккей
спорт
череповец
виталий еремеев
александр самойлов
вячеслав козлов
хк динамо
северсталь
череповец
спорт, череповец, виталий еремеев, александр самойлов, вячеслав козлов, хк динамо, северсталь, локомотив (ярославль), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Череповец, Виталий Еремеев, Александр Самойлов, Вячеслав Козлов, ХК Динамо, Северсталь, Локомотив (Ярославль), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Моторыгин побил рекорд "Динамо" по продолжительности сухой серии в КХЛ

Вратарь Моторыгин побил рекорд "Динамо" по продолжительности сухой серии в КХЛ

Хоккей. КХЛ. Матч СКА - Динамо М
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Московское "Динамо" в овертайме одержало победу над череповецкой "Северсталью" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Череповце завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Шайбу на 65-й минуте забросил Дилан Сикьюра.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
03 декабря 2025 • начало в 19:00
Закончен в OT
Северсталь
0 : 1
Динамо Москва
64:55 • Дилан Сикура
(Даниил Пыленков, Никита Гусев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Голкипер "Динамо" Максим Моторыгин побил рекорд "бело-голубых" по длительности времени без пропущенных шайб в КХЛ (224 минуты 56 секунд). Он побил достижение Виталия Еремеева (221:29), которое он установил в сезоне-2009/10. Моторыгин оформил третий шатаут в КХЛ подряд. Ранее Моторыгин сохранил ворота "сухими" в матчах с ярославским "Локомотивом" (1:0) и нижегородским "Торпедо" (4:0). Для голкипера матч стал 100-м в карьере в КХЛ.
Голкипер "Северстали" Александр Самойлов также провел 100-ю встречу в лиге.
"Динамо" одержало четвертую победу подряд в КХЛ. Команда Вячеслава Козлова, набрав 43 очка, поднялась на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, где "Северсталь" с 47 баллами занимает первое место.
В следующем матче "Динамо" 5 декабря сыграет в гостях с тольяттинской "Ладой", в этот же день "Северсталь" на выезде встретится с екатеринбургским "Автомобилистом".
Хоккей Спорт Череповец Виталий Еремеев Александр Самойлов Вячеслав Козлов ХК Динамо (Москва) Северсталь Локомотив (Ярославль) КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
