Моторыгин побил рекорд "Динамо" по продолжительности сухой серии в КХЛ

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Московское "Динамо" в овертайме одержало победу над череповецкой "Северсталью" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Череповце завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Шайбу на 65-й минуте забросил Дилан Сикьюра.

Голкипер "Динамо" Максим Моторыгин побил рекорд "бело-голубых" по длительности времени без пропущенных шайб в КХЛ (224 минуты 56 секунд). Он побил достижение Виталия Еремеева (221:29), которое он установил в сезоне-2009/10. Моторыгин оформил третий шатаут в КХЛ подряд. Ранее Моторыгин сохранил ворота "сухими" в матчах с ярославским "Локомотивом" (1:0) и нижегородским "Торпедо" (4:0). Для голкипера матч стал 100-м в карьере в КХЛ.

Голкипер "Северстали" Александр Самойлов также провел 100-ю встречу в лиге.

"Динамо" одержало четвертую победу подряд в КХЛ. Команда Вячеслава Козлова, набрав 43 очка, поднялась на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, где "Северсталь" с 47 баллами занимает первое место.