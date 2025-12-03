Рейтинг@Mail.ru
03.12.2025
21:14 03.12.2025
Глава комитета по подготовке ЧМ-2026 призвал дождаться итогов жеребьевки
сша, чемпионат мира по футболу 2026, спорт
Футбол, США, Чемпионат мира по футболу 2026, Спорт
Глава комитета по подготовке ЧМ-2026 призвал дождаться итогов жеребьевки

Джулиани призвал фанатов из РФ дождаться итогов жеребьевки ЧМ-2026

ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Глава комитета по подготовке ЧМ-2026 в США Эндрю Джулиани, комментируя РИА Новости интерес фанатов из РФ к посещению турнира, призвал дождаться итогов жеребьевки.
"Ну, я бы просто посмотрел на жеребьевку - на то, в какие группы попадут команды. И, как я понимаю, данные по билетам станут действительно доступны уже на следующей неделе или около того. Так что я не уверен, какие еще страны мы ожидаем увидеть на жеребьевке или на самом чемпионате мира, но я точно знаю, что уже сейчас внутри США наблюдается очень высокий спрос", - сказал Джулиани агентству, отвечая на вопрос о том, ожидают ли США приезд российских фанатов на чемпионат.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран: Соединенных Штатов, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
Логотип чемпионата мира 2026 года - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Американским городам, принимающим ЧМ-2026, не хватает денег, пишут СМИ
1 сентября, 02:52
 
Футбол США Чемпионат мира по футболу 2026 Спорт
 
