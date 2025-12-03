Рейтинг@Mail.ru
На северо-западе Москвы загорелся автосервис - РИА Новости, 03.12.2025
09:41 03.12.2025
На северо-западе Москвы загорелся автосервис
На северо-западе Москвы загорелся автосервис
На северо-западе Москвы загорелся автосервис

© Fotolia / WellphotoПожарные работают на месте происшествия
Пожарные работают на месте происшествия. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Автосервис загорелся в гаражном комплексе на площади более 600 квадратных метров на северо-западе Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Генерала Белобородова, дом 38. Происходит загорание в помещении автосервиса на первом этаже гаражного комплекса на площади 625 квадратных метров", - говорится в сообщении.
С огнем борются 27 специалистов и 8 единиц техники.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В Петербурге два человека погибли при пожаре в квартире
2 декабря, 16:07
 
