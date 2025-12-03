На северо-западе Москвы загорелся автосервис

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Автосервис загорелся в гаражном комплексе на площади более 600 квадратных метров на северо-западе Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Генерала Белобородова, дом 38. Происходит загорание в помещении автосервиса на первом этаже гаражного комплекса на площади 625 квадратных метров", - говорится в сообщении.