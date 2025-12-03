https://ria.ru/20251203/moshenniki-2059396425.html
Раскрыта схема мошенников с "проверкой" качества воды
Раскрыта схема мошенников с "проверкой" качества воды - РИА Новости, 03.12.2025
Раскрыта схема мошенников с "проверкой" качества воды
Мошенники начали обманывать россиян, предлагая провести лабораторную проверку качества воды и замену счетчиков, следует из материалов МВД РФ, с которыми... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T03:09:00+03:00
2025-12-03T03:09:00+03:00
2025-12-03T03:09:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2ee61837063e06075c2524e3a23c1ad1.jpg
https://ria.ru/20251129/vzlom-2058582039.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_567361b38e4f94edb84342ad35699450.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Раскрыта схема мошенников с "проверкой" качества воды
Мошенники обманывают россиян, предлагая лабораторную проверку качества воды
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Мошенники начали обманывать россиян, предлагая провести лабораторную проверку качества воды и замену счетчиков, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Жертве звонят ненастоящие сотрудники "Водоканала", предлагая заменить счетчики с дальнейшей лабораторной проверкой качества воды. Затем они просят назвать код из сообщения", - говорится в материалах.
Отмечается, что после этого злоумышленники связываются с жертвой и уведомляют якобы о взломе аккаунта на сайте госуслуг. Как следует из материалов, затем мошенники звонят уже под видом сотрудников банка и убеждают перевести денежные средства на определенный счет, который на самом деле принадлежит преступникам.