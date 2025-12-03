https://ria.ru/20251203/moshennichestvo-2059649839.html
Половина преступлений в Москве связана с мошенничеством, заявил Собянин
Половина преступлений в Москве связана с мошенничеством, заявил Собянин - РИА Новости, 03.12.2025
Половина преступлений в Москве связана с мошенничеством, заявил Собянин
Половина всех преступлений в Москве связана с мошенничеством, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 03.12.2025
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Половина всех преступлений в Москве связана с мошенничеством, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Очень много всяких программ и подмены номеров. Тебе звонят, кажется, твой друг звонит. Номер его высвечен. На самом деле это совершенно чужой человек. Он даже подделать его голос может. Поэтому осторожнее. Еще раз осторожнее. Количество таких мошенничеств просто огромное. Сегодня половина всех преступлений в Москве – это как раз мошенничество, связанное с информационными технологиями, с телефонами", - сказал Собянин в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр"
и "Москва 24".
Он отметил, что большинство этих мошенников сидят даже не в Москве, не в России, а за рубежом, например, на Украине.
"Поэтому бороться с ними чрезвычайно сложно. Нужно быть очень внимательным", - добавил мэр.