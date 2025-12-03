Экс-премьер Молдавии раскритиковал финансовую помощь Евросоюза

КИШИНЕВ, 3 дек — РИА Новости. Большая часть финансовой помощи, которую Евросоюз заявил для Молдавии, не приводит к развитию страны, заявил РИА Новости экс-премьер республики, лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.

Европейский парламент и государства-члены ЕС ранее согласовали новый план поддержки для Молдавии , в том числе на противостояние с энергокризисом, на сумму 1,9 миллиарда евро. Согласно договоренности с Кишиневом , более 500 миллионов евро будут предоставлены в виде грантов, остальная часть - кредиты.

"Много говорят о 1,9 миллиарда евро, которые обещал Евросоюз накануне парламентских выборов. Но нужно понимать, что из этих денег - 1,5 млрд евро - это кредит. А 1,7 миллиарда евро уходят (из страны – ред.) за старые долги", - сказал Филат . Он добавил, что заявления о масштабной помощи ЕС создают у населения ложные ожидания.

"Для заманухи это звучало хорошо. Но для реального развития - это капля в море", - сказал бывший премьер.

Политик подчеркнул, что реальная поддержка экономики требует совершенно иных объёмов финансирования. "По нашим расчётам, чтобы Молдова начала развиваться и показывала хотя бы 7% роста ВВП, стране нужно около 8 миллиардов евро в год", - заявил Филат.

По словам экс-премьера, нынешняя ситуация стала следствием ошибок в энергетической политике, допущенных в предыдущие годы.

"Весь этот бардак, который создавался в энергетическом секторе с 2021 года, привёл к тому, что деньги снова уходят на покрытие тарифов. И всё - из-за некомпетентности и личной заинтересованности тех, кто управлял отраслью", - отметил он.