Экс-премьер Молдавии раскритиковал финансовую помощь Евросоюза
КИШИНЕВ, 3 дек — РИА Новости. Большая часть финансовой помощи, которую Евросоюз заявил для Молдавии, не приводит к развитию страны, заявил РИА Новости экс-премьер республики, лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.
Европейский парламент и государства-члены ЕС
ранее согласовали новый план поддержки для Молдавии
, в том числе на противостояние с энергокризисом, на сумму 1,9 миллиарда евро. Согласно договоренности с Кишиневом
, более 500 миллионов евро будут предоставлены в виде грантов, остальная часть - кредиты.
"Много говорят о 1,9 миллиарда евро, которые обещал Евросоюз накануне парламентских выборов. Но нужно понимать, что из этих денег - 1,5 млрд евро - это кредит. А 1,7 миллиарда евро уходят (из страны – ред.) за старые долги", - сказал Филат
. Он добавил, что заявления о масштабной помощи ЕС создают у населения ложные ожидания.
"Для заманухи это звучало хорошо. Но для реального развития - это капля в море", - сказал бывший премьер.
Политик подчеркнул, что реальная поддержка экономики требует совершенно иных объёмов финансирования. "По нашим расчётам, чтобы Молдова начала развиваться и показывала хотя бы 7% роста ВВП, стране нужно около 8 миллиардов евро в год", - заявил Филат.
По словам экс-премьера, нынешняя ситуация стала следствием ошибок в энергетической политике, допущенных в предыдущие годы.
"Весь этот бардак, который создавался в энергетическом секторе с 2021 года, привёл к тому, что деньги снова уходят на покрытие тарифов. И всё - из-за некомпетентности и личной заинтересованности тех, кто управлял отраслью", - отметил он.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.