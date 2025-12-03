Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Молдавии раскритиковал финансовую помощь Евросоюза - РИА Новости, 03.12.2025
19:19 03.12.2025
Экс-премьер Молдавии раскритиковал финансовую помощь Евросоюза
в мире
молдавия
кишинев
владимир филат
евросоюз
либерально-демократическая партия молдавии
молдавия
кишинев
в мире, молдавия, кишинев, владимир филат, евросоюз, либерально-демократическая партия молдавии
В мире, Молдавия, Кишинев, Владимир Филат, Евросоюз, Либерально-демократическая партия Молдавии
Экс-премьер Молдавии раскритиковал финансовую помощь Евросоюза

Экс-премьер Молдавии Филат: финансовая помощь ЕС не приводит к развитию страны

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 3 дек — РИА Новости. Большая часть финансовой помощи, которую Евросоюз заявил для Молдавии, не приводит к развитию страны, заявил РИА Новости экс-премьер республики, лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.
Европейский парламент и государства-члены ЕС ранее согласовали новый план поддержки для Молдавии, в том числе на противостояние с энергокризисом, на сумму 1,9 миллиарда евро. Согласно договоренности с Кишиневом, более 500 миллионов евро будут предоставлены в виде грантов, остальная часть - кредиты.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Экономист прокомментировал проект госбюджета Молдавии на 2026 год
2 декабря, 23:24
"Много говорят о 1,9 миллиарда евро, которые обещал Евросоюз накануне парламентских выборов. Но нужно понимать, что из этих денег - 1,5 млрд евро - это кредит. А 1,7 миллиарда евро уходят (из страны – ред.) за старые долги", - сказал Филат. Он добавил, что заявления о масштабной помощи ЕС создают у населения ложные ожидания.
"Для заманухи это звучало хорошо. Но для реального развития - это капля в море", - сказал бывший премьер.
Политик подчеркнул, что реальная поддержка экономики требует совершенно иных объёмов финансирования. "По нашим расчётам, чтобы Молдова начала развиваться и показывала хотя бы 7% роста ВВП, стране нужно около 8 миллиардов евро в год", - заявил Филат.
По словам экс-премьера, нынешняя ситуация стала следствием ошибок в энергетической политике, допущенных в предыдущие годы.
"Весь этот бардак, который создавался в энергетическом секторе с 2021 года, привёл к тому, что деньги снова уходят на покрытие тарифов. И всё - из-за некомпетентности и личной заинтересованности тех, кто управлял отраслью", - отметил он.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Власти Молдавии запутались в сроках вступления страны в ЕС, заявил Филат
1 декабря, 20:38
 
В миреМолдавияКишиневВладимир ФилатЕвросоюзЛиберально-демократическая партия Молдавии
 
 
