Молдавская оппозиция обвинила власти в превращении страны в мусорную свалку

Ранее Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Молдавии (ANSA) сообщило о блокировке на пограничном посту Леушены на румынско-молдавской границе партии импортного куриного мяса массой 2305 килограммов после подтверждения лабораторией наличия в ней бактерии сальмонеллы. На границе республики инспекторы регулярно фиксируют случаи ввоза несоответствующих пищевых продуктов. В ноябре инспекторы ANSA выявили партию пальмового масла с превышением допустимой концентрации химических веществ, сообщили ранее в агентстве по безопасности пищевых продуктов.