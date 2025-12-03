https://ria.ru/20251203/moldavija-2059501334.html
Молдавская оппозиция обвинила власти в превращении страны в мусорную свалку
Молдавская оппозиция обвинила власти в превращении страны в мусорную свалку - РИА Новости, 03.12.2025
Молдавская оппозиция обвинила власти в превращении страны в мусорную свалку
Молдавия из-за воза некачественных товаров превратилась в европейскую свалку зараженного мяса, говорится в заявлении оппозиционной в стране Партии коммунистов... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T13:42:00+03:00
2025-12-03T13:42:00+03:00
2025-12-03T13:42:00+03:00
в мире
молдавия
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
https://ria.ru/20251130/moldavija-2058790136.html
https://ria.ru/20251123/moldaviya-2056617318.html
молдавия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, европа
Молдавская оппозиция обвинила власти в превращении страны в мусорную свалку
Молдавские коммунисты обвинили власти в превращении страны в свалку Европы
КИШИНЕВ, 3 дек – РИА Новости.
Молдавия из-за воза некачественных товаров превратилась в европейскую свалку зараженного мяса, говорится в заявлении
оппозиционной в стране Партии коммунистов (ПКРМ).
Ранее Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Молдавии (ANSA) сообщило о блокировке на пограничном посту Леушены на румынско-молдавской границе партии импортного куриного мяса массой 2305 килограммов после подтверждения лабораторией наличия в ней бактерии сальмонеллы. На границе республики инспекторы регулярно фиксируют случаи ввоза несоответствующих пищевых продуктов. В ноябре инспекторы ANSA выявили партию пальмового масла с превышением допустимой концентрации химических веществ, сообщили ранее в агентстве по безопасности пищевых продуктов.
"Страна превращается в мусорную свалку Европы
из-за неспособности властей обеспечить контроль качества и защиту граждан. Подобные случаи становятся регулярными, и это ставит под сомнение способность правительства гарантировать безопасность товаров, которые попадают на столы граждан", – говорится в заявлении Партии коммунистов.
По данным агентства по безопасности пищевых продуктов, выявленная некачественная продукция будет направлена на утилизацию под надзором инспекторов. В Партии коммунистов отметили , что меры агентства "не предотвращают проникновение опасных продуктов на молдавский рынок".