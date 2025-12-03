Рейтинг@Mail.ru
Молдавская оппозиция обвинила власти в превращении страны в мусорную свалку - РИА Новости, 03.12.2025
13:42 03.12.2025
Молдавская оппозиция обвинила власти в превращении страны в мусорную свалку
Молдавская оппозиция обвинила власти в превращении страны в мусорную свалку
Молдавия из-за воза некачественных товаров превратилась в европейскую свалку зараженного мяса, говорится в заявлении оппозиционной в стране Партии коммунистов... РИА Новости, 03.12.2025
Молдавская оппозиция обвинила власти в превращении страны в мусорную свалку

Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 3 дек – РИА Новости. Молдавия из-за воза некачественных товаров превратилась в европейскую свалку зараженного мяса, говорится в заявлении оппозиционной в стране Партии коммунистов (ПКРМ).
Ранее Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Молдавии (ANSA) сообщило о блокировке на пограничном посту Леушены на румынско-молдавской границе партии импортного куриного мяса массой 2305 килограммов после подтверждения лабораторией наличия в ней бактерии сальмонеллы. На границе республики инспекторы регулярно фиксируют случаи ввоза несоответствующих пищевых продуктов. В ноябре инспекторы ANSA выявили партию пальмового масла с превышением допустимой концентрации химических веществ, сообщили ранее в агентстве по безопасности пищевых продуктов.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В Молдавии заявили, что страна при Санду пошла по украинскому сценарию
30 ноября, 21:27
"Страна превращается в мусорную свалку Европы из-за неспособности властей обеспечить контроль качества и защиту граждан. Подобные случаи становятся регулярными, и это ставит под сомнение способность правительства гарантировать безопасность товаров, которые попадают на столы граждан", – говорится в заявлении Партии коммунистов.
По данным агентства по безопасности пищевых продуктов, выявленная некачественная продукция будет направлена на утилизацию под надзором инспекторов. В Партии коммунистов отметили , что меры агентства "не предотвращают проникновение опасных продуктов на молдавский рынок".
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября, 08:00
 
