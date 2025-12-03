Могерини заявила о готовности сотрудничать со следствием

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Экс-глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что готова сотрудничать со следствием в рамках дела о коррупции и мошенничестве, пишет газета Messaggero со ссылкой на заявление Могерини.
Бельгийская полиция во вторник провела обыски в штаб-квартире дипломатической службы ЕС и задержала трех человек в рамках расследования дела о мошенничестве, связанном с финансируемой Евросоюзом программой подготовки молодых дипломатов. Газета Soir писала, что среди задержанных - экс-глава евродипломатии Федерика Могерини. После допроса всех троих выпустили.
«
"Я полностью доверяю судебной системе и уверена, что правильность действий Колледжа будет проверена. Я продолжу оказывать властям всестороннее содействие", - цитирует газета Могерини.
В заявлении Могерини также добавила, что разъяснила свою позицию касательно процесса создания Дипломатической академии ЕС следователям, действующим от имени Европейской прокуратуры (EPPO).