Могерини заявила о готовности сотрудничать со следствием
22:07 03.12.2025
Могерини заявила о готовности сотрудничать со следствием
в мире
федерика могерини
евросоюз
в мире, федерика могерини, евросоюз
В мире, Федерика Могерини, Евросоюз
Федерика Могерини
Федерика Могерини
Федерика Могерини. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Экс-глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что готова сотрудничать со следствием в рамках дела о коррупции и мошенничестве, пишет газета Messaggero со ссылкой на заявление Могерини.
Бельгийская полиция во вторник провела обыски в штаб-квартире дипломатической службы ЕС и задержала трех человек в рамках расследования дела о мошенничестве, связанном с финансируемой Евросоюзом программой подготовки молодых дипломатов. Газета Soir писала, что среди задержанных - экс-глава евродипломатии Федерика Могерини. После допроса всех троих выпустили.
"Я полностью доверяю судебной системе и уверена, что правильность действий Колледжа будет проверена. Я продолжу оказывать властям всестороннее содействие", - цитирует газета Могерини.
В заявлении Могерини также добавила, что разъяснила свою позицию касательно процесса создания Дипломатической академии ЕС следователям, действующим от имени Европейской прокуратуры (EPPO).
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Коррупционный скандал может стать крупнейшим в ЕС, пишут СМИ
В мире, Федерика Могерини, Евросоюз
 
 
