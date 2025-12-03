Экс-глава евродипломатии Могерини не находится под стражей

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Экс-главе евродипломатии Могерини и двум другим еврочиновникам сообщили о подозрениях в нецелевом расходовании средств ЕС, они не под стражей, сообщила в среду Европейская прокуратура (EPPO).
"По запросу Европейской прокуратуры (EPPO) в Брюсселе (Бельгия) вчера были задержаны ректор (Федерика Могерини - ред.) и старший сотрудник Европейского колледжа в Брюгге, а также высокопоставленный сотрудник Европейской комиссии в рамках расследования предполагаемого мошенничества, связанного с финансируемой ЕС подготовкой молодых дипломатов. После допроса в Федеральной судебной полиции Бельгии (FGP West-Vlaanderen) три задержанных были официально уведомлены об обвинениях. Обвинения касаются мошенничества и коррупции при закупках, конфликта интересов и нарушения профессиональной тайны. Они были освобождены, поскольку не представляют угрозы побега", - говорится в сообщении прокуратуры.
Ранее Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила проведение обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС и задержание трех человек в рамках расследования предполагаемого мошенничества, связанного с финансируемой Евросоюзом программой подготовки молодых дипломатов. Газета Soir писала, что по делу о предполагаемом мошенничестве задержана экс-глава евродипломатии Федерика Могерини. Газета Echo сообщала, что полиция Бельгии задержала бывшего генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино.
