Миронов предложил давать билеты на "Щелкунчик" семьям участников СВО - РИА Новости, 03.12.2025
12:14 03.12.2025
Миронов предложил давать билеты на "Щелкунчик" семьям участников СВО
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил создать квоту на бесплатные билеты на новогодний балет "Щелкунчик" для семей... РИА Новости, 03.12.2025
общество
сергей миронов
большой театр
госдума рф
новый год
общество, сергей миронов, большой театр, госдума рф, новый год
Общество, Сергей Миронов, Большой театр, Госдума РФ, Новый год
Миронов предложил давать билеты на "Щелкунчик" семьям участников СВО

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил создать квоту на бесплатные билеты на новогодний балет "Щелкунчик" для семей участников СВО и многодетных.
Большой театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик" в декабре и еще 15 представлений - в январе. Первый показ запланирован на 17 декабря в 19.00 мск, билеты на него были распроданы во вторник. Во вторник, 2 декабря, корреспондент РИА Новости, ознакомившись с данными торгов, выяснил, что максимальная ставка за комплект из четырех билетов на балет, который состоится 20 декабря в 19.00, составила 510 тысяч рублей.
"Что касается конкретно "Щелкунчика", я призываю Минкультуры выделить определенную квоту на бесплатные билеты - для семей участников СВО, детей-сирот, детей из многодетных семей", - сказал Миронов РИА Новости.
Он напомнил, что накануне на сайте Большого театра открылись продажи билетов на балет "Щелкунчик".
"Это прекрасная сказка на музыку великого композитора Петра Ильича Чайковского, которая популярна у многих поколений зрителей в нашей стране. Каждый год предновогодний ажиотаж с этими билетами, уже сейчас они стоят и 20, и 30, и 50 тысяч рублей. А мы помним, что в предыдущие годы цены доходили до нескольких миллионов", - добавил политик.
При этом, по словам Миронова, некоторые граждане заявляют, что цены завышены справедливо, так как это эксклюзив. Он рассказал, что депутаты Госдумы получают обращения, в том числе новогодние пожелания, от семей участников СВО, многодетных о желании попасть на этот балет.
"И не надо им рассказывать про "элитарное" искусство. Если это искусство для избранных, то пусть избранными для государства будут… те, кто Родину защищает… Им государство должно дать такую возможность", - считает Миронов.
