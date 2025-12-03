Миронов предложил давать билеты на "Щелкунчик" семьям участников СВО

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил создать квоту на бесплатные билеты на новогодний балет "Щелкунчик" для семей участников СВО и многодетных.

Большой театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик" в декабре и еще 15 представлений - в январе. Первый показ запланирован на 17 декабря в 19.00 мск, билеты на него были распроданы во вторник. Во вторник, 2 декабря, корреспондент РИА Новости, ознакомившись с данными торгов, выяснил, что максимальная ставка за комплект из четырех билетов на балет, который состоится 20 декабря в 19.00, составила 510 тысяч рублей.

"Что касается конкретно "Щелкунчика", я призываю Минкультуры выделить определенную квоту на бесплатные билеты - для семей участников СВО, детей-сирот, детей из многодетных семей", - сказал Миронов РИА Новости.

Он напомнил, что накануне на сайте Большого театра открылись продажи билетов на балет "Щелкунчик".

"Это прекрасная сказка на музыку великого композитора Петра Ильича Чайковского, которая популярна у многих поколений зрителей в нашей стране. Каждый год предновогодний ажиотаж с этими билетами, уже сейчас они стоят и 20, и 30, и 50 тысяч рублей. А мы помним, что в предыдущие годы цены доходили до нескольких миллионов", - добавил политик.

При этом, по словам Миронова , некоторые граждане заявляют, что цены завышены справедливо, так как это эксклюзив. Он рассказал, что депутаты Госдумы получают обращения, в том числе новогодние пожелания, от семей участников СВО, многодетных о желании попасть на этот балет.